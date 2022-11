Diogo Feio, antigo dirigente, ex-deputado e ex-eurodeputado do CDS, considera que os próximos anos são fundamentais para a reconfiguração do espaço não socialista e traça um cenário: numa primeira fase, até às eleições europeias, cada partido fará o seu próprio caminho de afirmação; depois da corrida a Bruxelas, terá de existir um esforço de união de PSD, CDS e IL. Aos olhos do democrata-cristão, só assim será possível que os três partidos consigam, juntos, uma maioria absoluta capaz de tirar o PS do poder.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, Diogo Feio traça uma linha vermelha muito clara: a “parede à direita do CDS” tem agora um nome — e esse nome é “Chega”. O democrata-cristão acredita que o partido é “Andréocêntrico”, com vocação para se manter “sozinho” na ilha da oposição e, como tal, é preciso deixar o Chega com “aquelas que são as suas escolhas”.

Feio não exclui ainda a hipótese de um fim precoce da legislatura e chega a sugerir que António Costa já escolheu aquele que quer como seu sucessor: “Caso contrário, não há outra explicação para que Pedro Nuno Santos continue hoje no Governo depois de ter criado uma crise que nunca tinha visto entre um ministro e um primeiro-ministro”.

[Ouça aqui a Vichyssoise com Diogo Feio]

