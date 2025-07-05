Diogo Jota e André Silva. As estrelas do futebol choraram com o povo de Gondomar no velório dos "filhos da terra"

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A longa distância entre Gondomar e Liverpool ficou mais curta depois da tragédia. Desde a notícia da morte de Diogo Jota e o irmão André Silva até ao velório têm-se multiplicado homenagens: o mundo do futebol lamenta, as redes sociais choram, mas só Gondomar carrega a dor de perder dois “filhos da terra”.
Nessa terra, a morte não desponta a necessidade de preservar o legado dos dois futebolistas; porque essa sempre esteve presente. “Nós quase todas as semanas falamos dele aos nossos atletas, como exemplo. Há quem fale do Ronaldo, nós aqui falamos do Jota”, relata ao Observador Gonçalo Teles, de camisola amarela do Gondomar vestida, depois de ter prestado homenagem ao jogador do Liverpool no velório desta sexta-feira na Capela da Ressurreição, junto à Igreja Matriz da vigararia portuense.
De regresso à terra onde cresceram — e onde os “sorrisos” nunca deixaram escapar uma “simplicidade” que o sucesso não transformou em falta de humildade —, a vida dos dois é celebrada na Paróquia de São Cosme e São Damião, nome herdado de dois santos católicos que eram irmãos, tinham a mesma profissão e morreram juntos.
“Todos os dias há pessoas que partem, mas este caso foi um acidente terrível que matou dois jovens”, descreve, apoiado numa bengala e enquanto é interrompido para cumprimentar muitas pessoas, outra figura da terra, Valentim Loureiro, que também se juntou para a despedida.
Mas a morte, como a vida, teve alcance global e tocou especialmente os adeptos ligados aos clubes por onde passou, desde Gondomar a Liverpool. As cores dos equipamentos na fila para ver os caixões dão côr a uma cerimónia de tons cinzentos.
O laranja do Wolverhampton, o vermelho de Portugal, do Liverpool e do Penafiel, o amarelo de Gondomar ou do Paços de Ferreira e o azul do FC Porto foram compondo o arco-íris de esperança nas redondezas da Igreja Matriz de Gondomar, onde ninguém faltou.
A presença silenciosa de inumeráveis figuras do desporto nacional e internacional contrastou com os testemunhos das pessoas que falam de Diogo e André com a vontade de quem tenta agarrar uma memória a todo o custo e com a força de quem ainda não acredita no acidente fatal que figura nas manchetes dos jornais de todo o mundo. “Achei que era uma notícia falsa. Ainda hoje acho que é mentira, os dois irmãos…”, conta Bruno Ribeiro, dirigente da academia que desde 2020 leva o nome e rosto do internacional português.
Já Mike, assim que a mulher lhe leu a notícia, quando ainda estavam em casa, no Reino Unido, resolveu alterar os planos e assumiu como imperativo reorganizar as férias para estar no velório do jogador do seu Liverpool que viu várias vezes ao vivo. O que não sabia — talvez por se ter esquecido do lema que traz ao peito e do cântico que tantas vezes entoou em Anfield — é que não estaria sozinho em Gondomar.
“Já faço aquela estrada há 52 anos. Costumo ver acidentes ali, é triste…”
Antes das 15h desta sexta-feira, o movimento nos arredores da igreja é mais logístico do que emotivo: há dezenas de jornalistas (não só portugueses, mas também ingleses, franceses e espanhóis), Polícia Municipal, Polícia de Segurança Pública e até a Proteção Civil, esta última acionada por ser expectável muito calor e uma forte enchente de pessoas. O prognóstico foi certeiro, confirmaram-se as duas situações.
No camião que alberga a sede das operações da Proteção Civil de Gondomar, estacionado na entrada que separa o Largo João Paulo II de uma rotunda adjacente, está Filipe Pinto, agente da Proteção Civil para quem aquela presença tem um significado especial: “joguei com o André [Silva] nas camadas jovens do Gondomar”.
Agora, trocado o equipamento pela farda, recorda com tristeza os bons momentos que acabaram no acidente da madrugada de quinta-feira. “A maneira que foi… A notícia logo pela manhã… tem outro impacto”, desabafa com voz de saudade. Dali consegue ver-se a bandeira de Portugal a meia-haste no edifício da Junta de Freguesia de São Cosme, Valbom e Jovim, num protocolo que se repete em meio mundo, mas que ali, no epicentro da dor, tem outro significado.
Uns metros ao lado, já depois da barreira de segurança que a polícia começou a formar à entrada para o parque de estacionamento que dá acesso à igreja, está quem olha para o acidente como uma inevitabilidade, em vez de uma surpresa. Não por insensibilidade para com os choros que se vão fazendo audíveis, mas por conhecer muito bem aquela estrada A-52 na província de Zamora muito usada por emigrantes nas viagens de ida e volta a Portugal.
“Já faço aquela estrada há 52 anos. Costumo ver acidentes ali, é triste”, explica António à saída de uma florista, antes de ouvir a mulher perguntar-lhe se não quereria separar as duas rosas brancas compradas. “Não”, responde assertivamente. “Eles morreram juntos ficam juntos” continuou.
Dentro da florista, onde há sempre um equilíbrio disfuncional entre a dor e a alegria, a consternação aumenta. O constante ‘entra e sai’ da loja obriga a desviar a atenção para o cliente, que mesmo assim não muda a conversa de tema enquanto Ana Paula, ao balcão, escolhe flores e corta caules. “Que desgraça”, ouve a mulher. Justa, outra funcionária que estava escondida no meio das plantas, recorda a família “muito simples” de Silva e Jota, duas pessoas “muito boas”.
Os caminhos dos cafés para a igreja, ou das floristas para a Capela da Ressurreição (que fica nas traseiras da igreja) fazem-se entre as pessoas que, com o avançar da tarde, começam a desafiar o calor intenso para esperar quase uma hora para dizer adeus aos dois atletas.
As referências desportivas estão sempre lá: na mulher que usavam um cachecol do Penafiel para se proteger do sol, ou nas pessoas que penduravam camisolas, cachecóis e bandeiras do Gondomar na varanda. As recordações que os populares discutem entre si sobre Diogo Jota e André Silva dão lugar, momentaneamente, aos comentários de espanto por verem passar figuras de peso do futebol mundial.
Dezenas de colegas em Gondomar para homenagear Diogo Jota e André Silva
Descreve quem conhece os dois jogadores falecidos como sendo “muito chegados à família” e admitem que não sabem o que dizer nestes momentos a uns pais que perderam os filhos; a uma mulher que perdeu o marido (com quem tinha casado há poucos dias) ou a três filhos pequenos que ficaram sem pai. O avô materno de Diogo Jota, em lágrimas, disse à entrada do tribunal que era um “roubo” à família.
Numa primeira fase, até às 16h00, o velório estava reservado a familiares e amigos — e figuras públicas que, como o primeiro-ministro, Luís Montenegro, fossem aparecendo. Jorge Mendes chegou à Capela da Ressurreição 20 minutos depois do líder do Governo, pelas 11h25, mas, depois de uma saída e novo regresso, foi um dos que permaneceu mais tempo junto da família e dos amigos no velório.
Marcelo Rebelo de Sousa chegou pouco antes da abertura ao público das portas da capela, quando ainda não havia uma fila interminável de pessoas para o último adeus, e ainda se cruzou com Pedro Proença. Se o Presidente da República saiu em silêncio, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol sinalizou a capacidade de Jota conseguir “gerar esta união” que envolveu tantas pessoas.
A comoção verdadeiramente global pela morte de Diogo Jota era descrita como “impressionante” por grande parte das pessoas que acediam a partilhar numa conversa os sentimentos intensos daquele dia. André Villas-Boas, presidente do FC Porto, também passou pelo velório e revelou que os ‘dragões’ estavam a negociar junto de Jorge Mendes o regresso do gondomarense à Invicta, que descreveu como um “herói silencioso” e não esqueceu o passado de André Silva na formação dos azuis e brancos. “[Jota era] uma pessoa que todos apreciávamos por tudo o que representa não só no campo, mas fora dele”, descreveu Villas-Boas aos jornalistas.
Da parte da tarde foi longa e valorosa a lista de figuras que se deslocaram ao município da Área Metropolitana do Porto para participar no velório e tentar confortar a família dos mortos. Jota Silva, jogador dos ingleses do Nottingham Forest e antigo colega de André Silva no Penafiel, foi um dos primeiros futebolistas a chegar, numa lista com vários nomes conhecidos dos adeptos portugueses (e não só): João Moutinho e Ricardo Horta, ambos do SC Braga, André Silva, do Werder Bremen, Diogo Dalot, do Manchester United, Fabinho, brasileiro do Al-Ittihad, Thiago Alcántara, espanhol ex-Liverpool, o plantel do Penafiel (onde jogava o irmão de Diogo Jota), Bernardo Silva, do Manchester City, Pedro ‘Pote’ Gonçalves, do Sporting, Darwin Núñez, do Liverpool, Danilo Pereira, do Al-Ittihad, Bruno Fernandes, do Manchester United, Adrien Silva, Dubai United, e José Fonte (Casa Pia)
A chegada dos craques, muitas vezes já prevista por populares e jornalistas pela movimentação dos polícias no sentido de escoltarem os jogadores, era admirada pelas dezenas de crianças (a maioria com camisola amarela do Gondomar). “Posso ir tirar uma fotografia com o Fabinho, mãe?”, perguntou um dos minis-Diogo Jota à mãe. A mulher abanou a cabeça e a criança percebeu a sensibilidade do momento, tendo apenas erguido a mão para pedir um ‘mais cinco’ ao craque que jogou com Diogo Jota nos ‘Reds’. O brasileiro acedeu ao pedido do menino e acenou levemente com a cabeça.
Antes da chegada em força de parte do plantel do Liverpool, a entrada da Capela da Ressurreição começou a ficar pequena, com pouco espaço a sobrar para as centenas de populares e as dezenas de figuras do desporto presentes. Vasco Seabra, treinador, Hilário, ex-guarda-redes português, Toni, da direção da FPF, João Vieira Pinto, da FPF, e Fernando Gomes, atual presidente do Comité Olímpico português.
Durante a tarde, também passou pelo velório o dono do Liverpool, Michael Edwards, acompanhado pelo CEO, Billy Hogan, e o diretor desportivo, Richard Hughes. Até ao fim das cerimónias desta sexta-feira, numa altura em que as conversas do dia iam dando lugar ao silêncio que permitia ouvir os pássaros que voavam nos céus como Diogo Jota na ala esquerda do Liverpool, chegaram sob forte aplauso das dezenas de pessoas que resistiram ao tempo e permaneceram perto da capela.
“Choca como [Diogo Jota] tem tanto reconhecimento. Muito respeitado por colegas de equipa e nos clubes onde jogou”, contaram os também irmãos Guilherme e Rodrigo Lopes, que, apesar de viverem perto, não tencionavam ir ao velório, mas não só acabaram por fazê-lo, como estiveram desde as 16h às 24h com as suas camisolas da seleção portuguesa atrás do espaço reservado aos jornalistas.
Com a capela já fechada e os familiares no exterior, os jogadores do Liverpool vestidos todos de branco ou preto entraram por outra porta liderados pelo capitão Virgil van Dijk e pelo treinador Arne Slot, depois de terem ficado perfilados diante da capela, em silêncio, durante breves instantes. As poucas dezenas de pessoas ainda presentes tiveram que esperar quase uma hora para voltar a aplaudir a comitiva dos ‘Reds’ quando estes saíram do velório e regressaram à carrinha que os transportou.
Nenhum colega quis deixar passar a oportunidade de homenagear os dois futebolistas e mesmo os ausentes fizeram-se notar. Enquanto em Gondomar anoitecia, começava nos Estados Unidos da América o Al-Hilal de Rúben Neves e João Cancelo contra o Fluminense. Do outro lado do Atlântico a comoção era a mesma e os dois portugueses não aguentaram as lágrimas durante o minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e André Silva. A imprensa desportiva portuguesa avança que os dois devem viajar para Portugal para poderem marcar presença no funeral deste sábado.
Sem problemas de segurança, os jogadores e demais figuras mediáticas desfilaram no meio da multidão sem transtornos. Afinal, ali não eram eles o centro das atenções, mas o atestar que se o impacto de uma carreira não se mede aos títulos, uma vida muito menos.
Hermano esto te rompe el alma. Diogo Jota y Rúben Neves eran mejores amigos. Qué huevos para salir a jugar el partido. pic.twitter.com/QBRKALhM9D
— Angel SC (@AngelSC__) July 4, 2025
Mike alterou os planos das férias assim que soube que Jota tinha morrido
Com direito a cântico que muitos adeptos do Liverpool consideram ser o melhor de todos os que são entoados para os jogadores, Diogo Jota era um dos atletas mais acarinhados pelos sempre apaixonantes fãs dos ‘reds’.
O carinho pelo camisola 20, que este ano os ajudou a conquistar o 20.º campeonato, levou Mike a alterar a viagem de férias. Conta ao Observador que soube da morte do internacional português a horas de apanhar um voo para Portugal, onde tinha previsto passar uns dias.
Habituado a sofrer fora do relvado pelo Liverpool — que entre 1985 e 1989 se viu envolvido em dois desastres com mais de 130 mortes —, não hesita em acrescentar este momento a mais uma das tragédias da história do clube. Apesar disso, ganha algum alento ao ver a forma como a comunidade mundial do futebol se uniu em torno de honrar a memória do português.
Instado a recordar um momento marcante de Jota no Liverpool tenta defender-se com os “muitos golos em Anfield” que marcou, mas lá acaba por ceder e escolhe só um: “o golo contra os Spurs”, em 2023/24 — jogo em que os ‘Reds’ estiveram a ganhar confortavelmente o encontro todo, mas permitiram um empate que só foi resolvido ao cair do pano por Jota, para gáudio dos adeptos que puderam cantar a música em honra do português.
De camisola do Liverpool vestida e calções de quem não está habituado a tanto calor, Mike confessa que já tinha a mala de viagem preparada, e sem o equipamento, quando soube da notícia, mas rapidamente o acrescentou assim que se apercebeu que iria estar nas cerimónias fúnebres.
Bem atrás na fila para entrar na capela está outro adepto do Liverpool, mas este português. “Gosto muito da Premier League”, confessa João, que tem na mão um papel com a foto de Diogo Jota e André Silva e a legenda com o lema do Liverpool: You’ll Never Walk Alone (Nunca caminharás sozinho, em português).
“Podia ter sido qualquer um de nós”, acrescenta, lembrando que tem a idade do jogador do Penafiel que também morreu no acidente e, por isso, se sente mais comovido.
O gondomarense tem intenção de deixar a imagem no memorial instalado perto da capela de homenagem aos dois futebolistas da sua terra. Ao entardecer, passando novamente no local da homenagem, com muitas flores, cachecóis e camisolas, surge o papel de João em lugar de destaque.
Gondomarenses recordam Jota com saudade e orgulho: “Conseguiu elevar o nosso nome”
A cor amarela salta à vista por entre a multidão que circula nas artérias adjacentes à capela. Não só por ser vistosa e refletir um sol que permanece forte, mas também por estar em clara maioria: miúdos e graúdos, são muitos os que vestem o equipamento do Gondomar SC, onde despontaram para o futebol Diogo Jota e André Silva.
Apesar de se declarar gondomarense, Bruno Ribeiro diz que o seu coração tem espaço para mais uma cor: o vermelho. “O Liverpool terá mais um adepto a torcer por eles”, destaca o dirigente da Academia Diogo Jota, que sai da capela na companhia dos dois filhos mais novos a elogiar as homenagens dos ‘reds’ ao seu conterrâneo. As crianças que agora levam também o internacional português no coração e na memória, já o levavam no peito, com a cara de Jota a figurar nos equipamentos da academia à qual dá nome.
“São duas pessoas muito importantes para a cidade, sempre disponíveis para um autógrafo com os miúdos, sempre que podia treinavam connosco. Era sempre um prazer tê-lo connosco. Lembro-me de ver o Diogo a andar aí em Gondomar nos campos de futebol”, recorda com emoção, sem arriscar uma mensagem para a família dos jogadores: “Não há muitas palavras. Um sofrimento muito grande, nem conseguimos imaginar perder os dois ao mesmo tempo”.
A descansar à sombra da igreja, Gonçalo Teles não poupa nos elogios ao “jogador mais parecido com o Ronaldo mentalmente”, num discurso que vai sendo pautado pelos travos no cigarro e o engolir a seco de quem recupera momentos que não voltarão mais com Diogo Jota, com quem partilhou balneário e escola.
“Gondomar perdeu uma pessoa que vai deixar saudades, que conseguiu elevar o nosso nome. Somos treinadores e falamos dele na formação do Gondomar, como exemplo. Acho que os nossos miúdos também o veem como exemplo”, acrescenta o ‘mister’ que orienta o escalão sub-10 daqueles camisolas amarelas.
“Se eu tivesse que definir o Diogo Jota por uma palavra seria esforço e humildade. Este impacto mundial é merecedor por tudo o que conquistou” dentro e fora de campo: “Conheci-o desde novo com a Rute. É um exemplo de uma pessoa leal. Um bom ser humano”, remata, antes de recordar o casamento recente e emocionar-se ainda mais.
Também de amarelo, mas com emblema diferente, surge outro grupo de adeptos, este do Paços de Ferreira, clube importante na carreira de Diogo Jota e responsável pelo seu salto para a grande roda do futebol europeu. “Sentimento que temos pelo Diogo é o sentimento que ele tinha por nós. Sempre demonstrou carinho mesmo depois de sair do nosso clube. Temos agora que retribuir um bocadinho o que fez por nós”, diz Carlos Silva.
O adepto pacense recorda “todos os golos que marcou” pelos castores, mas como quase todas as pessoas com quem falámos, resvala para as qualidades extra-relvado, nomeadamente a “simplicidade” e o “sorriso com que jogava” que fizeram dele um elemento “completamente unânime” em todos os clubes por onde passou.
“Mérito foi todo dele e do trabalho que ele realizou desde a infância até ao dia de ontem. Todo esse trabalho foi recompensado com os títulos e com a família que tem. Isso fica demonstrado por toda a gente que passou aqui”, completa Agostinho Silva. “Qualquer minutos que jogasse porque equipa fosse era um orgulho para nós. Era um representante do nosso clube. Só mostra que tudo o que fez em vida foi bem feito. Nunca se pôs em bicos de pés”, rematam.
Tímido, mas convicto, Pedro, outro adepto dos castores, dispara: “Tive familiares que já morreram que não chorei metade do que chorei com o Jota”.
Antes de serem enterrados no cemitério onde já estão outros familiares, Diogo e André ainda passarão pela Igreja de São Cosme e São Damião para o funeral presidido por Manuel Linda, bispo do Porto. Na fachada da igreja estão esculpidos os dois santos irmãos que ganham o lugar na pedra, mas perdem o lugar no coração dos gondomarenses para outra dupla que também tinha o mesmo ofício e que também morreu ao mesmo tempo.