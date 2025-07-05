Diogo Jota e André Silva. As estrelas do futebol choraram com o povo de Gondomar no velório dos "filhos da terra"

“Choca como [Diogo Jota] tem tanto reconhecimento. Muito respeitado por colegas de equipa e nos clubes onde jogou”, contaram os também irmãos Guilherme e Rodrigo Lopes, que, apesar de viverem perto, não tencionavam ir ao velório, mas não só acabaram por fazê-lo, como estiveram desde as 16h às 24h com as suas camisolas da seleção portuguesa atrás do espaço reservado aos jornalistas.

Com a capela já fechada e os familiares no exterior, os jogadores do Liverpool vestidos todos de branco ou preto entraram por outra porta liderados pelo capitão Virgil van Dijk e pelo treinador Arne Slot, depois de terem ficado perfilados diante da capela, em silêncio, durante breves instantes. As poucas dezenas de pessoas ainda presentes tiveram que esperar quase uma hora para voltar a aplaudir a comitiva dos ‘Reds’ quando estes saíram do velório e regressaram à carrinha que os transportou.

Nenhum colega quis deixar passar a oportunidade de homenagear os dois futebolistas e mesmo os ausentes fizeram-se notar. Enquanto em Gondomar anoitecia, começava nos Estados Unidos da América o Al-Hilal de Rúben Neves e João Cancelo contra o Fluminense. Do outro lado do Atlântico a comoção era a mesma e os dois portugueses não aguentaram as lágrimas durante o minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e André Silva. A imprensa desportiva portuguesa avança que os dois devem viajar para Portugal para poderem marcar presença no funeral deste sábado.

Sem problemas de segurança, os jogadores e demais figuras mediáticas desfilaram no meio da multidão sem transtornos. Afinal, ali não eram eles o centro das atenções, mas o atestar que se o impacto de uma carreira não se mede aos títulos, uma vida muito menos.

Hermano esto te rompe el alma. Diogo Jota y Rúben Neves eran mejores amigos. Qué huevos para salir a jugar el partido. pic.twitter.com/QBRKALhM9D — Angel SC (@AngelSC__) July 4, 2025

Mike alterou os planos das férias assim que soube que Jota tinha morrido

Com direito a cântico que muitos adeptos do Liverpool consideram ser o melhor de todos os que são entoados para os jogadores, Diogo Jota era um dos atletas mais acarinhados pelos sempre apaixonantes fãs dos ‘reds’.

O carinho pelo camisola 20, que este ano os ajudou a conquistar o 20.º campeonato, levou Mike a alterar a viagem de férias. Conta ao Observador que soube da morte do internacional português a horas de apanhar um voo para Portugal, onde tinha previsto passar uns dias.

Habituado a sofrer fora do relvado pelo Liverpool — que entre 1985 e 1989 se viu envolvido em dois desastres com mais de 130 mortes —, não hesita em acrescentar este momento a mais uma das tragédias da história do clube. Apesar disso, ganha algum alento ao ver a forma como a comunidade mundial do futebol se uniu em torno de honrar a memória do português.

Instado a recordar um momento marcante de Jota no Liverpool tenta defender-se com os “muitos golos em Anfield” que marcou, mas lá acaba por ceder e escolhe só um: “o golo contra os Spurs”, em 2023/24 — jogo em que os ‘Reds’ estiveram a ganhar confortavelmente o encontro todo, mas permitiram um empate que só foi resolvido ao cair do pano por Jota, para gáudio dos adeptos que puderam cantar a música em honra do português.

De camisola do Liverpool vestida e calções de quem não está habituado a tanto calor, Mike confessa que já tinha a mala de viagem preparada, e sem o equipamento, quando soube da notícia, mas rapidamente o acrescentou assim que se apercebeu que iria estar nas cerimónias fúnebres.

Bem atrás na fila para entrar na capela está outro adepto do Liverpool, mas este português. “Gosto muito da Premier League”, confessa João, que tem na mão um papel com a foto de Diogo Jota e André Silva e a legenda com o lema do Liverpool: You’ll Never Walk Alone (Nunca caminharás sozinho, em português).

“Podia ter sido qualquer um de nós”, acrescenta, lembrando que tem a idade do jogador do Penafiel que também morreu no acidente e, por isso, se sente mais comovido.

O gondomarense tem intenção de deixar a imagem no memorial instalado perto da capela de homenagem aos dois futebolistas da sua terra. Ao entardecer, passando novamente no local da homenagem, com muitas flores, cachecóis e camisolas, surge o papel de João em lugar de destaque.