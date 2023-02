Diogo Leão, deputado socialista, nega que António Costa tenha ficado aquém no que toca ao processo de adesão da Ucrânia à União Europeia e garante que o Governo tem sido “irrepreensível” na política externa relacionada com a invasão da Rússia.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sofá do Parlamento”, o socialista diz que a posição do PCP ao longo do último ano o “entristeceu” e não reconhece uma mudança de orientação desde a liderança de Paulo Raimundo. O presidente do grupo parlamentar de amizade com a Ucrânia defende a condecoração a Zelensky que diz ser “também uma condecoração ao povo ucraniano”.

Sobre o ano de maioria absoluta e a saída de Pedro Nuno Santos, Diogo Leão entende que “não abre uma nova fase no PS”, ou seja, que o processo de sucessão de António Costa ainda não arrancou. Noutra frente, o deputado socialista continua a defender o ministro João Gomes Cravinho no caso das obras do Hospital Militar de Belém.

[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com o deputado Diogo Leão]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.