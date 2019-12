No dia em que falamos com Diogo Piçarra, o músico estava a terminar uma entrevista sobre o seu novo, e terceiro, álbum, o “South Side Boy”. Apenas mais uma, numa lista de compromissos que é preciso assegurar. Ainda assim, o cantor português ainda sente que luta por um lugar na indústria da música portuguesa, mesmo que se diga “mais maduro”. Quase a chegar aos 30 anos, Diogo está prestes a ser pai e vai estrear-se, em nome próprio, na Altice Arena, a 28 de março. Apesar de ter estado um mês em silêncio nas redes sociais, agora que o projeto está finalizado, não pode fugir às responsabilidades de uma estrela pop, com posts e stories para produzir.

“Popstar”, termo esse que ainda não lhe cabe na cabeça, porque cada vez que inicia um novo trabalho volta sempre a Faro, “à sua base”, à sua terra, e até ao Farense — o título do disco é o nome da claque do clube. Por “não ser intriguista”, o cantor já ultrapassou o episódio do Festival da Canção de 2018, em que foi acusado de plágio, e que o levou a desistir do concurso. Estava confiante de que iria vencer, mas, olhando para trás, agora “não teria participado”.

A maturidade, o percurso solitário e o saber que primeiro vem o trabalho deram-lhe ainda uma certeza: a de que hoje muitos pensam que o sucesso se atinge rapidamente, à distância de um like: “Um dia quando acabar o Instagram para onde vão os instagramers?”. Entrevista com o rapaz do sul que quer provar que não é só uma cara bonita que saiu dos concursos de talentos na televisão.

O título do novo álbum, South Side Boy, é uma homenagem à claque do Farense?

Nunca tinha pensado em usar este nome como título de disco ou de uma música. Mas quando gravei a segunda parte do disco, em Faro, comecei a pensar no nome. Voltei às origens pela primeira vez para gravar um trabalho. E percebi que fazia sentido trazer um bocadinho meu, porque sou do Algarve, sou um “south side boy”, ou seja, queria homenagear a região. Não ia usar algo como “sol e praia”…

Ou “Allgarve”…

Sim, ou isso. Queria usar algo que não fosse tão óbvio e que também tivesse um lado artístico, que é a claque da minha cidade.

Já alguém da claque lhe mandou uma mensagem?

Mandaram logo, logo. A primeira vez que anunciei, no próprio dia tinha uma mensagem do representante da claque a agradecer. Já o tinha tentado contactar antes de lançar, para pedir autorização. Muitas pessoas disseram que não havia problema, mas depois recebi a mensagem e disseram-me que devíamos fazer algo juntos.

Eles podem subir à primeira liga…

Sim, é verdade. Gostava de acompanhá-los mais, mas a minha agenda não permite. Espero poder encontrá-los agora com este trabalho, faria sentido fazer alguma coisa com eles.

Olhando agora mais para o álbum, podemos dizer que é mais melancólico, talvez… Porque é que numa fase mais feliz fizeste um trabalho no sentido oposto?

Não compus as músicas a pensar no que viria a seguir. Quando o álbum estava feito é que saíram as notícias do bebé e até do concerto no Altice Arena. Acho que faltava no meu trabalho algo mais profundo, sobre o qual ainda não tinha falado. Todos os outros discos foram honestos, mas se calhar não fui tão ao fundo da questão. Sempre fui mais platónico nas músicas de amor. Acho que pela primeira vez consegui meter em papel muitas coisas que senti há muitos anos.

Porque é que alguém muito tímido quando era criança, decide ser autobiográfico no trabalho? Há muitos artistas que não gostam de ir por aí.

Não falo diretamente, falo de algo genérico para as pessoas se identificarem. Acho que devia isso às pessoas, um lado meu das pessoas que não conhecem. Ainda vou no início da minha carreira, tenho apenas dois trabalhos originais e um EP. E senti que não me queria repetir. Tento sempre não fazê-lo.