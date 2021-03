O copo vai enchendo. No núcleo duro de Rui Rio, já poucos ignoram que Paulo Rangel se prepara para fazer uma OPA hostil à liderança do PSD depois das próximas autárquicas. Os ‘irritantes’ protagonizados pelo eurodeputado vão-se acumulando e há quem, entre os dirigentes mais próximos de Rio, vá sinalizando o desagrado. “Se quer ir a votos, é melhor esperar sentado.”

O último desses sinais surgiu esta semana, à boleia do chumbo da lei da eutanásia. Paulo Rangel, que já no último congresso do PSD tinha conseguido levantar os militantes sociais-democratas com a defesa do referendo à morte assistida, voltou à carga e fez um apelo à bancada parlamentar do partido para relançar o debate.

Ora, esse debate foi várias vezes fechado por Rui Rio. No último Congresso, o partido aprovou por maioria uma moção estratégica nesse sentido, o que motivou todo um psicodrama nas hostes sociais-democratas: Rui Rio deu liberdade de voto aos deputados, parlamentares houve que enfrentaram diretamente o líder social-democrata e até o Conselho de Jurisdição deu razão aos queixosos. Contas feitas, quando a questão do referendo à eutanásia foi debatida e votada no Parlamento, apenas Rui Rio e outros oito deputados do PSD votaram contra a proposta, ficando isolados do resto da bancada social-democrata. Ainda assim, o referendo seria chumbando por votos dos partidos mais à esquerda.

A questão parecia encerrada, mas Paulo Rangel reacendeu-a num artigo de opinião publicado no jornal “Público”, precisamente no dia em que Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos iam apresentar o acordo de coligação para as próximas eleições autárquicas.