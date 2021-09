As contas de Rio

A verdade é que depois das eleições autárquicas, a confiança da direção do PSD no caminho até agora seguido insuflou. Não foi o pântano de 2001, mas há lodo no cais socialista. A direção social-democrata acredita que o PS vai entrar em trajetória descendente, que as guerras dinásticas no partido vão fazer danos colaterais e que o PCP, o único grande aliado que resta a António Costa, está cada vez mais instável e ferido de orgulho.

Os mais próximos apoiantes de Rio estão convencidos de que o PSD estará em condições de derrotar o PS em 2023, sobretudo se o candidato do outro lado não se chamar António Costa e sim Pedro Nuno Santos. “Rio só sai se tiver desistido da vontade de ser primeiro-ministro”, ironiza fonte do núcleo duro do líder social-democrata.

Em termos de resultados práticos, as autárquicas também deram bons motivos a Rio para sorrir. Apesar de ter ainda menos autarquias que o PS, o PSD controla agora a maioria das capitais de distrito e as cidades que têm mais peso no país, como Braga, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Faro e Funchal.

Além disso, e como argumentam aqui os politólogos Jorge Fernandes e Mafalda Pratas, a tese de que o PSD se estaria a tornar um partido rural perdeu alguma força. “De facto, o PSD recuperou votos nos grandes centros urbanos o que, a prazo, será essencial para as próximas legislativas, até porque, como é sabido, as autarquias são fundamentais enquanto centros organizativos dos partidos políticos, especialmente fora de Lisboa e do Porto”, sugerem ambos.

Em contrapartida, globalmente, o centro-direita voltou a perder eleições à luz de qualquer critério — número de câmaras, número de autarcas e no somatório de votos. Os dois maiores partidos, PS e PSD, aproximaram-se, é certo, mas continua a existir uma maioria de esquerda no país. Basta pôr a lupa no caso de Lisboa: se valessem as regras do jogo parlamentar, seria Medina a governar com apoio de PCP e BE e não Moedas.

Ou seja, mesmo que a direita viesse a ganhar as próximas legislativas, aplicando as dinâmicas que hoje existem e as realidades somadas das 308 eleições locais, o PS teria, apesar do resultado agridoce que obteve, mais condições de governabilidade do que o PSD. E essa ideia não desaparece do horizonte dos adversários internos de Rio.