O núcleo duro de Rui Rio não gostou de ver Marcelo Rebelo de Sousa a apontar insistentemente para as próximas eleições internas do PSD como um momento determinante na definição do próximo ciclo político. Entre alguns dos mais próximos do líder social-democrata, o Presidente da República tentou criar um “embaraço intencional” à atual direção para dar “gás” aos adversários internos de Rio. “Foi uma maldade. Mas, infelizmente, não surpreende”, desabafa com o Observador um alto dirigente do PSD.

Na última quinta-feira, em entrevista à RTP, Marcelo não só deixou claro que as próximas eleições autárquicas terão necessariamente uma “leitura nacional” — o que aumenta a pressão numa direção social-democrata já muito pressionada pela urgência de ter bons resultados –, como fez questão de recordar que PSD vai discutir a futura liderança no pós-autárquicas.

Sobre a continuidade de Rio, Marcelo permitiu-se a deixar uma frase que foi interpretada (fora e dentro da direção do PSD) como uma indireta evidente para o líder social-democrata: “É preciso ver se ele não quer ou não pode [continuar]”, sugeriu o Presidente da República. Cereja no topo do bolo: Marcelo voltou a pedir uma alternativa de direita ao PS.

O lado lúdico de Marcelo Rebelo de Sousa nunca teve grandes admiradores entre os atuais inquilinos da São Caetano. E esta nova tentativa de influenciar os destinos do PSD — assim o interpretaram alguns dos mais próximos de Rio — aumentou o desgaste. “Foi uma interferência completamente desnecessária”, lamenta fonte da direção do PSD.

Nem sequer foi a primeira vez que Marcelo denuncia aquilo que considera ser a ausência de uma alternativa real a António Costa. Já em 2019, depois de Marcelo se ter alongado na análise à “crise da direita”, acabou por merecer resposta da cúpula do partido. “O professor Marcelo está claramente a fazer comentário político, a fazer um exercício de prognóstico. [Adotando] uma posição de oráculo sobre o que vai acontecer”, criticou então David Justino, vice-presidente do PSD.

O facto de o repetir agora, quando o PSD se prepara para o enfrentar o difícil desafio das autárquicas e para fazer o derradeiro esforço para desgastar o Governo de António Costa antes das próximas eleições legislativas, criou algum mal-estar no quartel-general social-democrata. Sobretudo porque há quem esteja convencido que Marcelo está a tentar patrocinar, a partir de Belém, uma alternativa a Rui Rio no PSD.