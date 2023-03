A Direção Executiva do SNS sugeriu aos hospitais que oito urgências de obstetrícia e ginecologia da região de Lisboa e Vale do Tejo sejam transformadas em maternidades com urgência referenciada. Os blocos de parto de Abrantes, Caldas da Rainha, Vila Franca de Xira, Loures, Santa Maria, São Francisco Xavier, Barreiro e Setúbal passariam a receber apenas as grávidas com pelo menos 22 semanas de gestação a quem tenha sido dada indicação, por telefone, de que deveriam dirigir-se ao hospital por apresentarem pelo menos uma queixa de uma lista de 12.

Os restantes cinco hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo — Santarém, Amadora-Sintra, Cascais, Maternidade Alfredo da Costa e Garcia de Orta — continuariam em pleno funcionamento, tal como acontece agora.

A Direção Executiva do SNS propôs aos hospitais que as urgências referenciadas nos oito hospitais passem a equivaler ao primeiro grau dos níveis de contingência: o bloco de partos mantém-se em pleno funcionamento, mas a urgência de obstetrícia e ginecologia apenas recebe doentes referenciadas.

