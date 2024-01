A hipótese de uma “caranguejola” açoriana continua a andar para trás. Mesmo que José Manuel Bolieiro ganhe e a direita tenha maioria, um acordo para formar Governo será mais difícil do que em 2020. O Chega — que está com um crescimento fulgurante nas sondagens — exige integrar o governo regional. A Iniciativa Liberal — que até admite a repetição de um acordo como o de há três anos –, avisa que, se o Chega fizer parte do Governo, está fora. Os cálculos de Bolieiro à direita podem transformar-se numa complicada equação.

A alternativa que é vizinha do alterne e contra os Iphones em Rabo de Peixe

José Pacheco abre a porta da sede do Chega ao Observador, na rua Brum, em Ponta Delgada, e antecipa que em breve pretende sair dali: as térmitas estão a comer a madeira. A vizinhança também não é a melhor: ao lado da sede está um bar de alterne. “Vizinhança duvidosa? Não. Não há dúvidas nenhumas do que se passa ali”, vai contando enquanto passa por um retrato de André Ventura.

