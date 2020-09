Fale-me das suas origens.

Nasci em Leiria, mas sou de uma pequena vila no concelho de Alcanena, distrito do Ribatejo, chamada Minde, onde vivi até aos 18 anos. Foi precisamente nessa vila, muito ativa culturalmente com todo um lado ligado ao associativo, onde comecei a estudar música no conservatório. Até aos 18 anos estudei piano e paralelamente comecei também a estudar teatro a dança, tendo no 10º ano o meu primeiro contacto com essas artes. Foi a partir daí que comecei a derivar o meus interesses da música para a dança e o teatro.

Tinha alguma influência familiar no universo das artes?

Sim, tinha primos que tocavam de uma forma amadora na banda local, a orquestra filarmónica, e uma prima em segundo grau muito próxima que era professora de música no conservatório e foi com ela que comecei a aprender. Quando já estava numa fase avançada, tinha que decidir seguir música, com toda a dedicação, mas essa altura coincidiu com o facto de eu estar a descobrir outras coisas. Então terminei o 12º em artes e tinha uma panóplia de possibilidades, entrei em jornalismo e na escola superior de dança. Inicialmente achei que poderia fazer as duas coisas, mas muito rapidamente percebi que o curso de dança tinha uma exigência enorme, tanto física como psicológica. Aí tomei a decisão de me dedicar inteiramente à dança.

O que o fascinava na dança?

Sempre mais interesse na coreografia do que na interpretação. Rapidamente percebi que a escola não me dava a oferta formativa que eu achava necessária para ser mais plural possível e decidi fazer alguns workshops em Lisboa. Foi ai que conheci todos os coreógrafos da geração da Vera Mantero, João Fiadeiro, Francisco Camacho, Miguel Pereira, com quem vim a trabalhar mais tarde.

Quando surge a experiência internacional?

Quando saí da escola superior de dança ainda fiz alguns trabalhos como intérprete com alguns coreógrafos, mas achei que era o lado da criação que me interessava mais e comecei a fazer os meus próprios espetáculos. No antigo Danças na Cidade, que hoje é o Festival Alkântara, eles tinham um concurso ao qual eu concorri, escolhendo um espaço improvável para apresentar uma proposta. O meu projeto selecionado e escolhi uma sala na Galeria Zé dos Bois. Fiz o meu primeiro solo nesse contexto com 24 anos, estava relacionado com os meus interesses na época. A ideia era fazer uma peça a partir do espaço privado, sobre o que fazemos quando estamos sozinho em casa, como construímos e desenvolvemos a nossa intimidade, ao mesmo tempo, ia transformando aquele lugar. Estavam lá muitos programadores internacionais que assistiram a esse espetáculo, além de ter conseguido ir apresentar esse trabalho a um festival parceiro no Rio de Janeiro, fui também convidado a fazer esse solo em muitos outro sítios, esteve em circulação durante 8 anos. Viajava com uma mochila e tinha as minhas coisinhas lá dentro, acho que fiz essa peça umas 300 vezes em todo o mundo. Foi o início do meu trabalho, um início um pouco atípico. Foi tudo muito rápido, de repente, tinha convites de todo o mundo.

Como descobre a programação?

Posso dizer que tive uma década dedicada à criação e estou a ter uma década dedicada à programação. O meu trabalho começou a ser muito apresentado em Franca, onde toda a terrinha tem um teatro. Fui convidado para ser artista associado no Théâtre Le Vivat, perto de Lille, durante três anos, entre 2006 e 2008 o meu trabalho foi muito intenso por lá. Cheguei a uma altura em que equacionei a possibilidade de estabelecer-me em França, criar a minha companhia e passar a ser mais um artista não francês em França, até que a diretora do teatro convidou-me para ser curador de um foco de programação de artistas portugueses. Nunca tinha feito nada do género, então decidi apresentar os trabalhos que gosto, de colegas que conheço. Assim foi a minha primeira experiência de programação e gostei muito.