Pilar Manchón, diretora de investigação de estratégia de inteligência artificial (IA) da Google, trabalha há mais de 20 anos na área, mas não esconde que ficou surpreendida com toda a atenção que está a ser dada ultimamente a esta tecnologia. Foi uma “explosão rápida e súbita”, que apanhou “toda a gente quase de surpresa”, conta durante uma videochamada com o Observador.

Com um sorriso, reconhece que era uma área que já tinha alguma atenção, mas não ao ponto de ser um tema de debate constante como acontece atualmente.“De repente toda a gente está a olhar para essa área e a falar sobre ela.”

Na Google, onde trabalha desde 2019, a especialista espanhola tem de garantir que a investigação na área da IA é desenvolvida para acompanhar as rápidas mudanças, mas sem perder de vista uma abordagem que se quer que seja responsável. “Sempre que criamos uma ferramenta muito poderosa temos sempre de começar por todas as coisas engraçadas e brilhantes que podemos fazer com ela, mas também temos de ser responsáveis.” Nesse cenário, ser responsável implica só divulgar um fruto de investigação em IA ao mundo quando se sentir que está “maduro” e com possíveis riscos acautelados, lembra.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.