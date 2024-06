Diretores, pais e investigadores universitários dão sinal positivo ao pacote de emergência. Fenprof isolada nas críticas

A última semana terminou com a apresentação, por parte do Governo, de 15 medidas de emergência para a Educação. Ao Observador, representantes dos diretores de escolas e das associações de pais dizem-se satisfeitos, e até destacam como positivas algumas das medidas apresentadas pelo Governo, como a atribuição de bolsas a quem ingressar em cursos da área do Ensino. O mesmo acontece com os investigadores e professores do Ensino Superior, chamados para ajudar a colmatar a falta de professores. Já os docentes, representados pela Fenprof, esperavam mais e acusam o Ministério da Educação de ser “pouco ambicioso”.

A medida que maior destaque recebeu por parte da Associação Nacional de Diretores de Agrupamento e Escolas Públicas (ANDAEP) é a atribuição de 2 mil bolsas de estudo a quem ingressar em licenciaturas ou mestrados na área do Ensino. Foi uma medida que “agradou” o responsável da associação. “As medidas são todas a curto prazo, muitas delas a curtíssimo prazo. E destaco esta a médio e longo prazo. As 2 mil bolsas não me parecem suficientes, mas a juntar com as outras parece-me bastante razoável” para dar resposta à falta de professores, partilha Filinto Lima.

A dirigente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) também elogia esta medida: “Não sabemos se as medidas vão surtir efeito”, mas, no que toca à atribuição de bolsas, Mariana Carvalho já começou a receber sinais de interesse. “Perguntaram-me como vai funcionar. Há interesse identificado por parte dos alunos”, diz a representante dos encarregados de educação ao Observador.

A opinião é partilhada pelo responsável do Conselho de Escolas, António Castel-Branco, que alerta: “Faltou uma medida que diga respeito à criação urgente de cursos de ensino. Nos últimos dois anos já foi notória a falta de vagas para mestrados em ensino. Não há vagas, mas têm de ser criadas e espero que haja esse esforço.”

Por outro lado, a Fenprof — um dos sindicatos dos professores com mais associados e que ficou fora do acordo entre Ministério e sindicatos para a reposição do tempo de carreira congelado — diz que esta medida não irá resolver nada. Em comunicado, a organização alertou que as 2 mil bolsas para novos estudantes dos cursos de ensino “serão atribuídas a futuros professores, que apenas chegarão ao sistema dentro de cinco anos”, porém, “ o sistema educativo, só ao longo do ano letivo em curso, verá quase 5 mil docentes saírem para a aposentação”.