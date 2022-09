A relação de proximidade entre o Chega e o Vox levou o partido liderado por André Ventura a procurar a experiência do partido-irmão em Espanha para obter ajuda para dirigentes e deputados, alguns deles com pouca experiência política no momento em que pisaram a Assembleia da República pela primeira vez.

Além das várias viagens feitas ao longo dos últimos anos por de dirigentes do Chega a Espanha e vice-versa, o Observador sabe que entre as eleições que levaram doze deputados ao Parlamento e a tomada de posse, alguns membros do partido estiveram em Madrid a receber uma formação direcionada a várias áreas, ainda que num ambiente descontraído e com conversas informais.

Perante dois partidos cujo percurso e ideais se assemelham — e sendo o Chega o mais novo e com um percurso de afirmação similar ao do Vox há alguns anos –, André Ventura decidiu que seria importante levar uma comitiva a Espanha para adquirir conhecimento sobre a forma como o Chega pode lidar com os desafios de se tornar maior e as consequências adjacentes a esse crescimento exponencial.

Aprender a comunicar (e a chegar aos sindicatos) com o irmão Vox

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.