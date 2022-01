Disponíveis para acordo, hostis contra o voto útil. O dilema de Bloco e PCP numa campanha bipolar

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O xadrez desta campanha não é fácil e exige ginástica por parte dos partidos de esquerda. Costuma-se dizer que para dançar o tango são precisos dois – no caso da geringonça, eram três – e neste momento Bloco de Esquerda e PCP parecem ensaiar um bailado sem ter par, depois de António Costa ter passado todo o arranque da campanha a ‘malhar’ na esquerda.

A um problema junta-se outro: o facto de o PSD parecer estar cada vez mais perto de disputar seriamente as eleições é visto como um perigo para a esquerda como um todo, já que é um bloco que vai perdendo a dinâmica de vitória, e para os partidos mais pequenos em particular, já que a questão do voto útil se coloca com mais urgência do que nunca.

Durante uma semana em que o Observador acompanhou as caravanas bloquistas e comunistas de norte a sul do país, tornaram-se evidentes as táticas dos dois partidos para tentar contornar o que parece um dado incontornável desta campanha: o voto útil. Do lado de BE e PCP, ouviu-se uma disponibilidade constante para chegar a acordos com o PS — ao contrário do que ainda há três meses acontecia com o Orçamento do Estado chumbado. E se as sondagens começaram a preocupar, a dualidade no discurso acentuou-se: a esquerda precisa cada vez mais de tentar tirar voto útil ao PS, enquanto faz o equilibrismo difícil de não hostilizar demasiado o ex-parceiro com quem jurar querer voltar a conversar.

Catarina, o convite a Costa e o papão de Sócrates

A primeira semana do Bloco de Esquerda foi feita de tentativa em tentativa de contornar os obstáculos que Costa ia deixando pelo caminho. Se o líder socialista dizia que a esquerda tinha tomado uma opção “imperdoável” ao deixar cair o Governo, Catarina reforçava que os “humores” dos partidos contam pouco para as negociações pós-eleições. Se Costa assegurava que é preciso uma maioria absoluta porque já não confia na geringonça que criou, Catarina pegava numa expressão do próprio – “não estou aqui para erguer os muros que derrubei”, dizia logo a seguir ao chumbo do OE – para responder: “O PS decidiu fazer uma campanha a erguer muros contra a esquerda, mas um voto no Bloco vai derrubar muros e abrir portas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A ideia foi, assim, passando por insistir na disponibilidade total, repetida por todos os dirigentes bloquistas nos comícios diários do partido, para encontrar soluções, para “abrir um novo ciclo”, para construir um “contrato para o país”. No final da semana, Catarina apontava um dado diferente para fazer um novo apelo ao voto.