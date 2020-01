Depois, com base nos sintomas que o doente relata, é feita uma validação “pela DGS com o médico designado de um dos hospitais de referência” — Curry Cabral, Estefânia ou São João. Se for validado como um caso suspeito, são acionados os mecanismos para levar o doente até um dos hospitais em alerta. O transporte é feito pelo INEM. “Se não for validado, são dadas indicações para onde se deve dirigir”, explica o médico Fernando Maltez.

Mas também pode haver casos de doentes com sintomas que optam por dirigir-se a uma unidade de saúde — qualquer uma do país — sem ligar para a Linha de Saúde 24. “Aí, se configura um caso suspeito, é isolado e colocado numa sala própria. É visto por um profissional de saúde, que contacta a Linha de Apoio ao Médico da DGS. Se o caso for validado, são acionados os mecanismos para o levar também”, disse ainda o diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Curry Cabral. Nestes casos, a pessoa suspeita de estar contagiada com esta nova estirpe é levada pelo INEM para um dos três hospitais em alerta. De acordo com a orientação da DGS, é recomendado dar ao doente uma máscara cirúrgica.

O isolamento do doente num quarto de pressão negativa e a espera de cinco a seis horas até ao resultado

Num caso ou no outro, e mesmo que não seja certo que se trate de um caso de coronavírus, assim que o doente chega a um desses três hospitais, é colocado num quarto de isolamento com pressão negativa: ou seja, um quarto onde a pressão é inferior à pressão atmosférica normal. Isto permite que quaisquer vírus ou poluentes que possam existir dentro do quarto não saiam para o exterior.