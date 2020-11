O Monte Testaccio está longe de ser um dos sítios arqueológicos mais espectaculares de Roma e tende a ser ignorado pelos turistas, mas é um dos mais reveladores. É uma colina artificial, construída em terraços, com cerca de 35 metros de altura e 1000 metros de perímetro, junto às antigas instalações portuárias na margem do Tibre – o que a torna extraordinária é que o seu volume de 580.000 m3 é constituído por cacos de cerâmica romana, a esmagadora maioria dos quais corresponde a ânforas usadas no transporte de azeite.

No seu período de máximo esplendor, por volta do século I d.C., Roma tinha cerca de um milhão de habitantes e um caudal ininterrupto de mercadorias era desembarcado nas margens do Tibre para satisfazer o apetite desta multidão, algumas delas a expensas do Estado. Entre as principais mercadorias que ali eram desembarcadas estava o azeite e estima-se que os cacos do Monte Testaccio (o nome vem de “testae” = cacos) correspondam a um total de 53 milhões de ânforas, com uma capacidade estimada de 6.000 milhões de litros de azeite. Antes que se pense que os romanos tinham o hábito de encharcar todos os seus cozinhados em azeite, é bom ter presente que este tinha então muitas aplicações extra-culinárias, como sejam a higiene pessoal (sobretudo após a prática desportiva), as massagens, a iluminação e a preparação de perfumes e mezinhas.

O cultivo da oliveira estava difundido na Península Itálica, mas estes olivais eram incapazes de saciar a procura de azeite de Roma. Os arqueólogos apuraram, através dos tituli picti (inscrições nas ânforas com informação sobre o local de expedição, o peso do conteúdo e o nome do responsável pela pesagem), que 80% das ânforas eram provenientes da Baetica, a província mais meridional da Hispânia (correspondendo aproximadamente ao que é hoje a Andaluzia), 17 % da Tripolitânia (correspondendo ao que é hoje o noroeste da Líbia) e Byzacena (Tunísia oriental), e os restantes 3% da Gália meridional e da Península Itálica. As inscrições nas ânforas revelaram também que o azeite foi, maioritariamente, importado a custas da administração, para ser distribuído entre o povo de Roma – viver na capital do império dava direito não só ao proverbial “pão e circo” como a azeite e outros bens essenciais

O Monte Testaccio exibe sinais claros de não ser o resultado do despejo aleatório de ânforas vazias – foi erguido de forma planeada, ao longo dos primeiros três séculos da era cristã, possivelmente sob a supervisão das mesmas autoridades que eram responsáveis pela distribuição de azeite. O mais curioso é que quase todas as ânforas do Monte Testaccio são do mesmo “modelo”, conhecido nos meios arqueológicos como Dressel 20 (os romanos eram muito inclinados à padronização e à produção em massa) e não se conhecem “aterros” similares para ânforas de vinho. Há quem explique esta peculiaridade sugerindo que as ânforas Dressel 20 seriam de difícil reutilização e que seria mais barato simplesmente descartá-las quando o azeite fosse consumido. Por outro lado, enquanto as ânforas que tinham servido para vinho podiam, depois de trituradas, servir para fazer cimento (opus signinum), os resíduos de gordura prejudicariam a qualidade do cimento fabricado a partir de cacos de ânforas de azeite.

O conceito de embalagem descartável não é, portanto, uma invenção do nosso tempo, mas nunca assumiu as proporções que hoje tem: a esmagadora maioria da infinidade de produtos líquidos que consumimos não prevêem a reutilização das embalagens e estas representam em média 14% dos resíduos sólidos urbanos nos países desenvolvidos. A produção destes no mundo moderno faz o Monte Testaccio parecer modesto: são 2000 milhões de toneladas/ano, dos quais 680 milhões (cerca de 1/3) correspondem aos países desenvolvidos. 11% destes resíduos são incinerados (contribuindo para 5% das emissões globais de dióxido de carbono), 13.5% são reciclados, 5.5% são compostados, 37% são colocados em aterros (mais ou menos controlados) e 33% são vertidos em lixeiras a céu aberto ou atirados para onde calha. Os arqueólogos do futuro não terão, portanto, falta de elementos que lhes revelem como vivemos e quais as nossas preferências em termos de comida e bebida e serão capazes de identificar, no tempo e no espaço, a ascensão e declínio de vogas, como a das “bebidas energéticas” ou das cervejas artesanais.

David Farrier consagra parte de Pegadas: Em busca dos fósseis futuros (edição Elsinore, tradução de Raquel Dutra Lopes) a meditar no destino que terão os nossos resíduos sólidos, mas também considera legados menos imediatamente palpáveis ou visíveis, como uma atmosfera mais rica em dióxido de carbono e metano e um clima sobre-aquecido. Outra parte do nosso legado não serão adições mas subtracções: muitas espécies de animais e plantas já desapareceram e muitas mais poderão vir a desaparecer, e o mesmo poderá acontecer com as estruturas construídas por um conjunto particular dessas espécies – os recifes de corais.

A (tardia) tomada de consciência da humanidade quanto à duvidosa sustentabilidade da civilização moderna e à amplitude dos estragos que esta tem infligido ao planeta tem suscitado nos últimos anos a publicação de numerosos livros sobre o tema, mas a perspectiva de Pegadas: Em busca dos fósseis futuros é original. Não só por fazer um exercício prospectivo a longo prazo, como por cruzar a perspectiva das ciências do ambiente com a da literatura – Farrier é professor de literatura na Universidade de Edinburgh – como ainda por mesclar a perspectiva global com as experiências pessoais do autor, umas extraídas do seu quotidiano, outras resultantes das viagens e entrevistas que empreendeu em busca de respostas para as suas interrogações e inquietações. A edição original – Footprints: In search of future fossils – surgiu em Março de 2020, pelo que é de saudar a sua rápida tradução em português, pois o tema não podia ser mais premente.

Fósseis do Antropoceno

“Antropoceno” é um termo que já entrou na linguagem corrente, embora não tenha ainda sido reconhecido oficialmente pelas duas instâncias responsáveis pela nomenclatura das épocas geológicas, a Comissão Internacional de Estratigrafia e a União Internacional de Ciências Geológicas. A palavra terá surgido na década de 1960 nalguns meios científicos soviéticos, mas só ganhou o significado que tem hoje – o de um período da História da Terra em que as marcas da actividade humana são patentes no registo geoquímico à escala global – em artigos do biólogo americano Eugene F. Stoermer, na década de 1980.