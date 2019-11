Do bairro e do hip hop, Plutonio chegou ao mundo: "Há gente que não se sabe defender, tenho de falar por essas pessoas"

Foi fácil arranjar figurantes para o videoclip: através da sua conta de Instagram, o rapper partilhou com amigos chegados a intenção. Naquele dia ia haver um churrasco no principal ponto de encontro do Bairro da Cruz Vermelha, junto à rua do Canadá, onde vão resistindo — mas com fim anunciado e para breve — os moradores dos prédios mais antigos e degradados do bairro. Bastou o aviso para umas horas depois ter ali mais de uma dezena de pessoas à sua espera. Estavam lá pelo churrasco mas também por ele, que vai colocando o indicativo do código postal daquela zona, 2765, nas rimas e nos ouvidos de quem o segue.

Ali, Plutonio não é Plutonio, é “Dudu”, nome pelo qual todos os moradores do Bairro da Cruz Vermelha o tratam. “Curiosamente, até há pouco tempo vivi fora do bairro. Tinha uma casa em Paços de Arcos e não sei onde, dormia lá mas vinha aqui à noite, depois ia para casa às 2h, 3h. Mesmo os meus amigos que estão a viver fora do bairro vêm cá todos os dias, é um hábito muito grande”. Vão conviver com aqueles com quem cresceram, porque aquela zona em específico do bairro “à noite parece o Bairro Alto”.

Quase paradoxalmente, à medida que a sua carreira musical se consolidou e à medida que ganhou poder financeiro, “Dudu” foi voltando cada vez mais a ter como morada principal o bairro onde cresceu: “Como agora passo tanto tempo fora, para concertos, quando venho [a Portugal] tento vir para aqui, ficar cá”. Isso até pode vir a mudar em breve, “já esteve bem mais longe”, mas a isso voltaremos mais à frente. Agora é tempo de falar de Sacríficio – Sangue Lágrimas e Suor, uma espécie de “disco de consagração” no percurso de um homem que prefere esconder o nome verdadeiro e a idade (já vamos ao porquê), que começou a fazer rimas de rap com os amigos no início dos anos 2000 e que em fevereiro vai apresentar ao vivo este novo álbum, o terceiro da sua discografia, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no Hard Club, do Porto, respetivamente dias 14 e 21.

[A capa do novo disco de Plutonio:]

Um álbum entre o rap e o R&B, entre dança e vida de rua

Falar de Sacrífico – Sangue, Lágrimas e Suor sem falar do percurso de Plutonio seria um exercício condenado ao fracasso. O álbum é muitas coisas. É um exercício de descrição cru da vida nos bairros sociais e periféricos de Lisboa e é um exercício de descrição de conquistas (financeiras, românticas…), sucessos e superações. É a dados momentos um manancial de rimas ácidas minuciosamente trabalhadas e disparadas com verve provocadora e é novo R&B cantado com açúcar na voz, ritmo melódico para emocionar corações e efeitos técnicos (como o auto-tune) cuidadosamente usados como ferramentas musicais. É rap e são batidas afro-dançantes, é R&B e canções baladeiras. É “gangsta rap” de quem cresceu com o crime como vizinho e são confissões do pai que cresceu “filhos dos meus irmãos” porque “o meu pai só deixou retrato”. É também, embora não apenas, uma revisão de um percurso longo e com as suas contradições: de um lado está o homem misterioso, do outro a figura pública que gravou por exemplo “Cafeína”, tema com batida de DJ Dadda que soma já 17 milhões de cliques no Youtube, “Meu Deus” (12 milhões de visualizações) e “1 de abril” (8,4 milhões).

Sacrifício é um disco longo, composto por 18 temas e será editado já esta sexta-feira, 22 de novembro. Metade dos temas já são conhecidos, porque têm vindo a ser lançados por Plutonio como singles com direito a videoclips — uma forma que encontrou para contornar a “pouca atenção” que teriam as quase duas dezenas de temas se fossem revelados todos de rajada. São esses mesmos vídeos que estavam a ser exibidos numa televisão instalada na barbearia em que encontrámos Plutonio, no canto superior direito de quem estiver, como ele estava enquanto respondia ao Observador, sentado a cortar o cabelo.

O álbum não poderia começar com uma canção mais “emocional” e, como tantas outras que Plutonio escreve e grava, autobiográfica. “Meu Deus” é a evidência perfeita daquela que tem sido uma das grandes preocupações de Plutonio, antigo rapper inspirado pelo hip-hop old-school e cru que vai tentando contar a sua história “com maior abrangência”. Enquanto “Carlinhos” lhe corta o cabelo, ele explicava-nos o que significa isto: “A fórmula utilizada na ‘Meu Deus’ mete logo a música numa posição mais universal. Por ser mais acústica e mais melódica, a mensagem já consegue ser entregue de uma maneira mais fácil. Tendo também aquele refrão, com a pergunta ‘porquê meu deus?’ que acho que toda a gente faz volta e meia, facilita que as pessoas a oiçam sem pensar que estão a ouvir a descrição de uma realidade diferente da deles”. Em suma, é um equilíbrio: as rimas não perdem a essência, o “embrulho” é que é aqui e ali adocicado.