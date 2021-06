As fragilidades da lei atual

Em 2015, chamaram-lhe lei do piropo. Nessa altura, as propostas de teor sexual passaram a ter relevância criminal, por proposta do PSD, com pena de prisão até um ano. Era a transposição para o ordenamento jurídico nacional da chamada Convenção de Istambul, assinada em 2011. O nome completo: Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica.

“Era a lei do piropo, o próprio termo era paternalista”, diz Frederico Marques, jurista da APAV — Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Um piropo é uma expressão dirigida a alguém para demonstrar apreciação física, sem sentido pejorativo, muito diferente de uma proposta de teor sexual, com o propósito de importunar.

Desde então, as mentalidades mudaram, mas não muito.

Em termos legais, Frederico Marques explica que o Código do Trabalho acaba por abranger mais situações do que o Código Penal. “Temos um quadro legal que é parcelar na realidade do assédio sexual. O Código do Trabalho acaba por ser mais abrangente. Fora do trabalho, o assédio sexual cai na importunação sexual e nem todas as formas de assédio estão previstas. Eventualmente, cairá na coação sexual ou na violação.” Estes últimos, explica o jurista, implicam alguma resistência da vítima ou uma ameaça velada: “Se não fizeres isto e aquilo há uma consequência.”