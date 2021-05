Depois do vinho, da cortiça e do chocolate, o Museu da Moda e dos Têxteis era um dos museus mais aguardados no quarteirão do World of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia. “O conceito está muito associado à celebração do melhor que fazemos em Portugal, tal como o vinho ou a cortiça, a indústria têxtil, o calçado, a filigrana e a moda de autor são também elementos que quisemos destacar”, explica ao Observador Catarina Jorge, coordenadora do projeto que começou a ser pensado em 2016.

Instalado num edifício recuperado do século XVIII, que inclui uma pequena capela do arquiteto Nicolau Nasoni, o novo museu do WOW quer mostrar ao público como se faz uma peça de roupa, de calçado ou de joalharia, da origem da matéria prima aos acabamentos, passando pelo processo criativo e de produção.

“Fizemos visitas técnicas a várias fábricas para conhecermos a fundo esse processo e para perceber como poderíamos criativamente trazer esse conteúdo para um museu. É muito difícil trazer uma indústria tão complexa como esta para dentro de quatro portas”, sublinha Catarina Jorge, acrescentando que a ideia passou por recriar ambientes fabris, mostrar o espólio de algumas marcas e produzir peças exclusivas para o museu.