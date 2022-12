Aviso importante: nesta lista não há trends, dancinhas enervantes, nem as novas versões do ice bucket challenge — acredite, são muitos os desafios que continuam a brotar como cogumelos no TikTok, com contornos cada vez mais improváveis. Não vai encontrar nada disso aqui. Isto pode surpreendê-lo, mas nem tudo o que está na rede social com o crescimento mais rápido do mundo foi feito a pensar nos miúdos. No meio de todo o ruído, há conteúdos que também podem interessar a quem tem um ponto de vista mais maduro. Chamemos à lista que se segue “TikTok para adultos” — mas sem qualquer duplo sentido.

Mergulhámos de cabeça no poço sem fundo que é o TikTok para que os nossos leitores não tenham de o fazer. E voltámos à superfície com 15 contas que vale a pena seguir. De Gordon Ramsay a desancar as empreitadas culinárias dos utilizadores à astronauta Samantha Cristof a mostrar os imbróglios de um dia a dia com gravidade zero, conheça as nossas sugestões.

Gordon Ramsay (@gordonramsayofficial)

35,5 milhões de seguidores

