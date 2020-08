“Inicialmente disseram que queriam tratar do meu caso rápido, mas percebi ao terceiro dia que era tudo uma farsa. Pedi um advogado e riram-se. Disseram basicamente: ‘É um assunto de segurança nacional, não pode ter um advogado“. Os dias foram passando e Behdad, com toda a informação digital exposta, era interrogado. “O tom do interrogatório era calmo e simpático. Só duas vezes é que levaram uma pessoa com tom bruto que sugeriu que me podia acontecer alguma coisa se não cooperasse ou se mentisse”, conta. Num dos episódios, falaram-lhe do “erro humano do avião” e defenderam que também o podiam manter com a justificação de um erro semelhante.

Quando confirmaram que Behdad não trabalhava “com outros movimentos”, comunicaram que seu destino ficaria entregue a um juiz. “Tem de esperar por uma sentença que pode chegar a 10 anos”, atiraram. Era tudo “uma treta”, só queriam que cooperasse. É aqui que aparece a proposta para se tornar espião: “Ou então aceita sair sob caução e continua a informar-nos sobre o que sabe da sua rede de contactos, onde estão e o que fazem”. Behdad assume que nem pestanejou: “Aceitei sem hesitação porque tinha de lhes mostrar que estava feliz com isso e que os ajudava”.

O Observador entrou em contacto com a Embaixada do Irão em Portugal de forma a obter uma reação sobre as alegações de Behdad mas não obteve nenhuma resposta até à publicação deste artigo.

De Teerão para Lisboa e Seattle com um trauma pelo meio e uma pandemia a chegar

Os meses seguintes foram caóticos. Mal pôde, voltou para Lisboa. A par do sucedido, a sua parceira, que é cidadã dos EUA, rumou a Seattle e “começou a falar com advogados”. “Estava traumatizada” e não foi capaz de dar a Behdad o apoio de que precisava. “Ela sabia, foi notificada pela minha família. Deixaram-me ligar-lhe em cativeiro, mas diziam-me o que lhe dizer e o que não dizer”, refere.