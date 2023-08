O sol nasceu há poucos minutos no Parque do Perdão, em Belém, e o cenário é o mesmo desde o arranque da Jornada Mundial da Juventude: 150 confessionários num horizonte que se perde de vista. São todos iguais: brancos e amarelos com círculos vermelhos de um lado; dois bancos de madeira do outro. Junto a uma árvore há um que salta à vista por desvirtuar a moldura homogénea: este confessionário está posicionado na direção oposta aos demais, virado para o rio Tejo, e tem um cadeirão branco a substituir um dos habituais lugares. Há uma razão: é ali que o Papa Francisco se vai sentar para ouvir as confissões de três jovens. Pelo menos, tudo assim o indicava — até os planos terem saído furados.

Quando vários membros da segurança do Vaticano se juntaram aos elementos da polícia que estavam no local, particularmente da Unidade Especial de Polícia, começaram a ultimar-se os preparativos para a chegada do chefe da Igreja Católica à Cidade da Alegria, onde se situa por estes dias o Parque do Perdão. Dois cães-polícia e agentes especiais passavam a fino cada um dos confessionários enquanto os seguranças do Vaticano preparavam o local. Foi até necessário acrescentar um tapete ao que já estava no local para que a cadeira de rodas de Francisco pudesse subir e andar na relva do jardim.

E o carro branco fechado em que tem circulado pelas ruas de Lisboa — à exceção dos momentos em que aumenta o contacto com a população através do papamóvel, como aconteceu na viagem para a cerimónia de acolhimento e para a Via Sacra — chegou dez minutos depois da hora marcada (9h00). Nesse momento, Francisco, Yesvi e Samuel já aguardavam a chegada do Papa, sentados num banco de jardim. A segurança apertada tinha separado os jornalistas e permitiu apenas às câmaras fotográficas que ficassem de frente para o confessionário. Mas o Papa Francisco trocou a volta a todos. A cadeira branca almofadada do confessionário A12 ficou vazia e os seguranças acompanharam-no até ao B12 que, tal como todos os outros, tinha dois bancos normais de madeira e ficava longe dos olhares dos curiosos. Não houve qualquer justificação oficial, mas, sendo a confissão um momento privado, a decisão de escolher um local mais reservado poderá ter partido do próprio Papa. Pelo que as fotografias e imagens ficaram apenas para os meios com acesso especial, ou seja, o fotógrafo do Pontífice.

