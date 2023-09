Foi recebido no palanque da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) com um forte aplauso. Esta terça-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um discurso de 15 minutos perante vários líderes mundiais, deixando várias acusações à Rússia e lembrando que a guerra na Ucrânia não tem um efeito limitado na Europa — afeta todo o mundo. A assistir à intervenção do Chefe de Estado ucraniano esteve Dmitry Polyanskiy, o número dois da diplomacia russa na ONU, que parecia ignorar — concentrado no telemóvel e rindo-se em certas ocasiões — as duras palavras do líder da Ucrânia.

Na Assembleia Geral das Nações Unidas, atribuindo um carácter universal à guerra na Ucrânia, Volodymyr Zelensky quis chegar a países mais afastados noutras latitudes, que não compreendem as implicações do conflito no mundo ou que revelam uma certa simpatia (ou a simples anuência) face à Rússia. Mas este esteve longe de ser o único objetivo do Chefe de Estado ucraniano; durante o discurso, focou a crise alimentar, a garantia de segurança coletiva e até armas nucleares.

O palco oferecido na Assembleia Geral das Nações não será o único para Kiev sublinhar a importância do apoio à diplomacia ucraniana. Esta quarta-feira, Volodymyr Zelensky sentar-se-á no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde está previsto que se sente frente a frente com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. No dia a seguir, o Chefe de Estado ucraniano discursará no Congresso norte-americano e estará na Casa Branca, com o Presidente norte-americano, Joe Biden.

