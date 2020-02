Os especialistas indicam ainda que, muitas vezes, existe a ideia de que o cancro da mama no homem é mais grave do que na mulher em estádios semelhantes. No entanto, trata-se de uma ideia incorreta que é alimentada pelo facto de existir um diagnóstico mais tardio nos homens e também pela diferença do tamanho da mama entre homens e mulheres. Isso faz com que possa provocar um desenvolvimento mais rápido do cancro no sexo masculino, uma vez que, “na mama do homem, sendo uma glândula pequena, o tumor que se venha a desenvolver ali acabe por poder estender-se mais rápido aos tecidos adjacentes, quer à pele quer ao músculo”.

“Felizmente, hoje em dia já se sabe mais sobre esta doença e aquilo que se sabe é que se se comparar homens com o mesmo subtipo de cancro da mama e o mesmo estádio com as mulheres, os prognósticos de sobrevivência são semelhantes. Claro que se for diagnosticado mais tardiamente, se estiver mais avançado, aí o prognóstico é mais reservado. Mas não é porque é num homem, é porque foi diagnosticado tardiamente. A doença não é mais agressiva por aparecer no homem”, esclarece Fátima Cardoso.