A ênfase de António Costa Silva foi também colocada, como já tinha sido na apresentação de julho, no investimento dos serviços públicos. O gestor pede que se pense “sem corrimão” — como no livro de Hannah Arendt, uma das maiores pensadoras do século XX, que escreveu sobre os totalitarismos —, recusa os “paradigmas do passado” e a “campanha pelo estado mínimo, pelo desmantelamento dos serviços públicos, pela privatização cega de todos os setores da economia e dos serviços públicos”. “Ainda bem que esse modelo não vingou. Quando há uma epidemia como esta não é o mercado que nos vai salvar, é o Estado, são os serviços públicos, é o SNS. Espero que haja a humildade de assumir a derrota histórica que a realidade impôs a ideias ultraliberais.”

Costa Silva deixou ainda uma palavra sobre a administração pública, que está muito focada num modelo “business as usual” e “muito orientada para pareceres e pouco para a resolução de problemas”. Segundo o conselheiro do Governo, uma das partes do plano que recebeu mais contributos está ligada ao funcionamento da administração pública — a qualificação (nomeadamente dos profissionais de saúde e professores), rejuvenescimento e digitalização.

“O conjunto dos contributos vem sublinhar a importância de uma administração pública, central e local, articulada, qualificada, desburocratizada e descentralizada, tendo sido apresentadas sugestões concretas para ultrapassar alguns problemas”, lê-se no documento, que não especifica que contributos foram esses.

Aliás, foi o eixo da qualificação, transição digital, ciência e tecnologia o que recebeu maior número de contributos (187), seguindo-se a coesão do território, agricultura e floresta (157).

Montesquieu: “O comércio tem virtudes pacificadoras na ordem internacional”

… E nacional, acrescentaria António Costa Silva à frase do filósofo francês, defensor da separação dos poderes. Costa Silva quis fazer as pazes com os setores do comércio e do turismo que, reconhece, se sentiram “subrepresentados” no plano preliminar. Aliás, em entrevista ao Observador, o presidente da Confederação do Turismo, Francisco Calheiros, tinha criticado a quase ausência do setor no plano de Costa Silva.

“Tenho imensa pena que [Costa Silva] não tenha tido tempo para poder falar com a Confederação do Turismo de Portugal. Todos sabemos também que desde a última crise de 2008, 2009 o setor que ajudou claramente o país a sair da crise foi o setor do turismo”, disse em entrevista ao Observador. “Não são três páginas para o turismo, é 80% de uma página“, criticou.

No discurso, António Costa Silva quis redimir-se e vincou: “Precisamos de um setor turístico forte, mas combinado com os produtos de alto valor acrescentado”. Mas o problema é que o país até sabe “fazer”. “O que nos falta são as competências institucionais. Falhamos na gestão, na internacionalização, na venda de produtos, na integração nas cadeias de valor.”

Além do turismo, também o comércio representa “uma parte significativa” do PIB português e o gestor fez duas adendas ao plano inicial para focar mais ambos os setores. E garantiu que “não existiu qualquer intenção de menorizar este setor [terciário] face ao setor industrial”. Até porque espera que, com o evoluir do processo de globalização, “o comércio seja tido em conta”. “Vamos precisar muito de uma combinação virtuosa entre Estado e empresas“. Não que o Estado se deva substituir às empresas — são elas que “geram riqueza e prosperidade” —, mas deve haver combinação virtuosa. Já pôr as pessoas no centro “é proteger o emprego”.

Pedro Abrunhosa ou Graça Fonseca? “É preciso fazer o que ainda não foi feito”

Não, António Costa Silva não citou o músico Pedro Abrunhosa para dizer que “é preciso fazer o que ainda não foi feito” (mas podia). Atribuiu antes a citação à ministra da Cultura, Graça Fonseca, que terá proferido a frase “na sequência de uma reunião com o ministro [do Ambiente], Matos Fernandes”. E o que tem de ser feito? Costa Silva enumera: dar atenção ao interior, priorizar o ordenamento do território e a redução das assimetrias. Identificar as acessibilidade e as situações de pobreza. Olhar para a mobilidade — aliás, foram recebidas “muitas propostas” para assegurar o carregamento no espaço públicos de veículos elétricos.

E por falar em mobilidade: uma das grandes alterações face à primeira versão da Visão Estratégica foi na alta velocidade — onde houve um “consenso alargado“. O plano revisto já não defende a construção de um eixo ferroviário de alta velocidade em duas fases (a começar pelo troço Porto-Soure), mas em apenas uma. Durante a consulta pública, “foi proposta uma análise custo-benefício que veja se fazer [as ligações] de uma vez só não é mais benéfico”. Uma proposta que acolheu e que agora apresenta assim ao Governo a quem cabe a decisão.

António Costa Silva disse ainda que recebeu contributos no sentido de se adotar a bitola europeia na ferrovia, mas não defende esta solução a curto e médio prazo porque implicaria um “investimento colossal”. Fazer a troca de bitola implica um investimento que, pela sua dimensão, é difícil de quantificar e poderá tornar redundante o atual material circulante. A proposta de trocar a bitola apenas para as linhas internacionais implicaria a criação de mais uma descontinuidade, o que se pretende evitar”, lê-se na análise dos contributos. Foram também recebidos contributos para adaptar a capacidade dos portos portugueses, em particular Sines, “para a receção de supercontentores”.

Houve também um grande debate em torno da construção do aeroporto de Lisboa, com propostas de “um mapeamento das vantagens e inconvenientes das diferentes soluções”. “Não há escolhas perfeitas“, disse em relação à solução encontrada na base do Montijo. “É necessário mais depressa do que nunca completarmos esta infraestrutura“, defende Costa Silva.

Sófocles: “O homem é o ser do excesso, é o ser que viola todas as justas medidas”