Do hemiciclo à rua 19. As últimas 24 horas dos candidatos à liderança do PSD

Nem que para isso seja preciso uma guerra. E o dia havia sido passado com várias, pelo que foi coerente que tivesse terminado com a promessa de mais uma: durante o dia no Parlamento, a fazer frente ao Governo e a António Costa (e a Mário Centeno), no debate do Orçamento do Estado. Ao mesmo tempo, e no mesmo sítio, teve de gerir a rebeldia institucional dos deputados da Madeira que furaram a disciplina partidária. Rio até tende a compreender a posição dos três deputados madeirenses, que se viram “pressionados” a furar a disciplina de voto em relação ao orçamento, mas nem por isso deixou de anunciar que é seu “dever” denunciar o caso ao tribunal do partido (o conselho de jurisdição) que decidirá se os deputados serão ou não alvo de um processo disciplinar.

Finalmente, ainda alimentou uma troca de galhardetes via meios de comunicação social com o Presidente do Governo Regional da Madeira, por causa dos militantes que podem votar este sábado. Miguel Albuquerque insiste que sejam considerados todos os que estão registados no método que sempre vigorou (ou seja, mais de dois mil eleitores), o líder do PSD nacional lembra que o sistema de pagamento de quotas tem regras recentemente aprovadas (que reduzem drasticamente o universo de votantes — no caso, para pouco mais de cem). Se não houver consenso à vista nas últimas horas antes do fecho das urnas, ambas as partes admitem que a batalha pode seguir para tribunal.

Regras são regras, e Rio gosta de as cumprir. Mas guerras também são guerras e Rui Rio gosta de as travar. Foi por isso que, perante os militantes do Porto que esta sexta-feira estiveram presentes no último discurso de campanha, o atual líder do PSD fez uma promessa: se vencer as eleições diretas e renovar o mandato como presidente por mais dois anos, vai comprar outra guerra interna com as distritais desobedientes que, ao longo do último ano e meio, “boicotaram” o funcionamento do Conselho Estratégico Nacional e barraram a entrada a pessoas da sociedade civil. “Há distritais neste país que funcionaram bem, que procuraram chamar as pessoas para o Conselho Estratégico Nacional. Há outras que gostariam de ter funcionado bem, mas desligadas que estão da sociedade, não conhecem sequer pessoas para poder chamar. E há outras — as tais em que eu me fiz de lorpa — que manifestamente nada fizeram e até boicotaram para evitar que venha gente cá para dentro atrapalhar aquilo que é o controle que eles hoje têm no partido”, disse Rio.

E foi aí que, em vez de enterrar os machados de guerra agora que a campanha está a chegar ao fim, ergueu-os no ar e garantiu: “Estou disponível para comprar essa guerra. Aliás, costumo comprar guerras com facilidade, porque aproveito todos os saldos e vou logo comprar uma desde que ela esteja a preço de saldo”, ironizou.