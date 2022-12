Policiais de recorte clássico como “Maigret e Rapariga Morta”, com Gérard Depardieu no papel do imortal polícia criado por Georges Simenon, o thriller social iraniano “Holy Spider”, o drama irlandês “Os Espíritos de Inisherin”, duplamente premiado no Festival de Veneza, “The Whale”, com um irreconhecível Brendan Fraser, os portugueses “A Noiva”, de Sérgio Tréfaut, e “Great Yarmouth-Provisional Figures”, de Marco Martins, e, claro está, a quinta aventura de Indiana Jones, o nosso arqueólogo favorito, em “Indiana Jones e o Marcador do Destino”, constam desta lista de 12 estreias que vamos poder ver nos cinemas até ao final de junho de 2023.

“Maigret e a Rapariga Morta”, de Patrice Leconte

Estreia a 5 de janeiro

O inspetor Maigret de Georges Simenon, agora (muito bem) interpretado por Gérard Depardieu, tem duas grandes preocupações neste filme assinado pelo veterano Patrice Leconte: a proibição, pelo médico, de fumar o seu indispensável cachimbo; e a resolução do intrigante caso da rapariga de aspeto modesto e sem qualquer identificação, que foi encontrada assassinada, usando um vestido caríssimo, numa pequena praça de Paris.

