As novidades mais recentes dificilmente caberiam todas numa das suas Chiquito, aquela a quem chamam a carteira mais pequena do mundo – a tal criação de 2018, já convertida em ícone, que nasceu destinada ao fracasso. “As pessoas diziam-me, Simon, nunca vai vender, só ali cabem uns cartões e as chaves”, revia a The Cut em 2019. O essencial, no fundo, já que neste caso o que importa é julgar o livro, ou it micro bag, pela capa.

Com a época balnear a arrancar a todo o gás, a praia de Jacquemus em St Tropez é só mais uma paragem no seu bem sucedido trajeto. Entre espreguiçadeiras e chapéus de sol em tom de sumarento limão, é no exclusivo destino da riviera francesa que o designer abriu uma loja pop up com a sua mais recente coleção cápsula estival. Dos acessórios em palha aos impactantes brincos dourados, há espaço para novas versões das Chiquito e Le Bisou. As compras prolongam-se até outubro, e quem andar por Portofino, também encontra o devido reduto com a sua assinatura, tal como em Cernobbio, no cenário do Lago Como, onde acaba de abrir mais um destino obrigatório de carácter temporário — porque parece que o mundo do consumo é cada vez mais hiper físico.

Em palco, Beyoncé deu novo impulso ao conceito tourdrobe, desfilando uma série de looks Jacquemus de grande impacto quando em junho passado se apresentou ao vivo no Velodrome de Marselha, no âmbito da sua Renaissance World Tour. Se tudo o resto falhar, incluindo as suas férias, ou concerto, ou mesmo casa de sonho (em abril conheci-se o resultado do encontro entre a marca francesa e a italina Exteta), a boa notícia é que basta abrir a aplicação do Instagram, onde nos últimos anos, em especial num boom pós pandémico, Jacquemus tornou-se omnipresente trendsetter, servindo imagens e reels vitaminados, construções que fomentam o hype duradouro e esbatem a fronteira com o comprador “comum” — afinal, o novo luxo, segundo o mestre Simon, não é absolutamente inacessível, pelo contrário.

