Mas é no canto, do lado esquerdo da grande prateleira da coleção de Fernando, que surge aquela que era a peça favorita do fã português. “Ui, isso é uma história… Esse Freddie em tamanho real… era o objeto preferido dele. Foi uma aventura”, conta Helena sem conseguir conter as lágrimas. “Isso foi num aniversário do Freddie, em setembro de 2011. Fiz uma surpresa ao Fernando e disse-lhe que passávamos o aniversário do Freddie em dois locais. Começámos o dia em Montreux, na Suíça, e terminámos o dia em Londres, no Reino Unido.” Mas um atraso nos aviões trocou-lhes os planos.

“Eu queria muito estar presente na festa no hotel Savoy, em Londres, e foi mesmo a loucura. Tivemos de mudar de avião, porque o nosso atrasou oito horas e não íamos chegar a tempo à festa, tivemos de comprar os bilhetes de avião mais caros de sempre da história da aviação para nós.” O casal não desistiu e conseguiu chegar à festa a tempo. “A recompensa foi exatamente este Freddie em tamanho real, que estava à entrada da festa. As drag queens que estavam na entrada reconheceram o Fernando porque ia vestido com o casaco amarelo, igual ao do Freddie, e reconheceram-no da exposição dos Queen em que tínhamos estado em fevereiro. E perguntaram ao Fernando se ele queria o Freddie. E ele diz automaticamente ‘Sim, claro que quero!'”, recorda, para logo partilhar a sua reação. “Eu fiquei a olhar para o Fernando, não disse nada… E portanto era uma da manhã e andávamos pelas ruas de Londres — ele vestido de Freddie, com o Freddie debaixo do braço… Ainda por cima chovia… Eu ia com as nossas malas, porque como nos atrasámos não conseguimos ir ao hotel, e já estava tão cansada, tão cansada que dizia ‘Eu vou a gatinhar para o hotel, eu já não aguento mais’. E ele dizia ‘Só mais um bocadinho, aguenta'”. Nos últimos meses de vida de Fernando, esse “Freddie Mercury em tamanho real” foi a cabeceira da cama, colocada na sala, para que ficasse mais perto da sua coleção. “Tive de montar um quarto aqui na sala para ele e essa peça era a cabeceira dele. As médicas vinham cá a casa e metiam-se com ele porque tinha a cama mais gira de sempre.”

As lágrimas dão lugar a um sorriso enquanto Helena lembra a história, numa autêntica montanha russa de emoções. A maioria das peças da coleção de Fernando foi adquirida em sites na internet ou em viagens que o casal fez em conjunto. Helena não consegue arriscar quanto pode valer esta coleção em termos monetários, mas sabe que ali estão poupanças e investimentos de uma vida. “Era o sonho dele, foi o que ele construiu ao longo dos últimos 20 anos. Tentou procurar todos os itens que conseguiu relacionados com os Queen, e com o Freddie Mercury em especial. Temos aqui uma vida.” À medida que partilha a história de vários objetos, Helena Calado vai-se emocionando enquanto destaca algumas das peças mais especiais da coleção.