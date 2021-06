Clube de Vídeo

Rua do Grilo, 98, Marvila. Segunda a sexta 10h às 18h. Menu de almoço: 12 euros.

Quem entra neste restaurante sabe que a ementa é sempre uma surpresa— e se não sabia, fica agora a saber. É Erica Porru que a desenha todos os dias, mesmo para que seja diferente e caseirinha, e não tem problemas em admiti-lo, até porque o Clube de Vídeo é uma autêntica cantina. Erica é filha de Maria Paola Porru, dona dos conhecidos Casanostra e Casanova, e por isso já lhe corre nas veias o gosto pela cozinha caseira e italiana, com muita massa fresca e técnicas artesanais. Trabalhou quase três décadas na área do cinema — daí o nome do restaurante e até a própria decoração — até que, em janeiro deste ano, juntou as suas duas paixões num só espaço. Lasanha, gnocchi, ragu, massa com favas ou almôndegas, é sempre uma surpresa o que há para comer no dia. É económico e sacia a vontade de comida de conforto, tome nota: o menu de almoço fica a 12 euros com pão, sopa, prato, sobremesa e café.

Mano a Mano

Rua do Alecrim, 22, Cais do Sodré. Reservas: 914 054 273 / manoamnao@gruposushicafe.com. Segunda a sexta 12h30 às 16h. Menu de almoço: 11 euros.

A cozinha aberta deixa ver se saem pizzas do forno ou massas apetitosas das mãos dos atarefados cozinheiros do lado de lá do balcão, mas também podem sair assados e carne cozinhada lentamente para alimentar um batalhão, à boa maneira italiana. Depois há as receitas caseiras, com mais de 60 anos de história, como é o caso da do pesto, da da geleia ou a do creme de pistácio. É assim a Mano a Mano, que na hora de almoço opta também por ter um menu económico, a 11 euros, com prato, bebida e café. A carta varia consoante o dia da semana, mas os pratos tanto vão da lasanha de pesto e camarão à pasta fresca com ricotta, dos escalopes com esparguete e tomate à focaccia caseira com presunto e queijo.