Em reuniões prolongadas em mesas de café, e de forma completamente espontânea, um grupo de amigos residente no bairro dos Guindais, na zona da Sé do Porto, criou uma coletividade. A fundação oficial do Guindalense Futebol Clube está registada em março de 1976, mas Rui Barros, atual presidente do clube, garante que as vitrinas da sede guardam troféus de torneios de futebol datados de 1971. Ainda assim, o responsável não deixa de festejar este aniversário redondo, pois foi há precisamente 45 anos que o clube ganhou um nome e uma morada própria.

O número 43 das Escadas dos Guindais, deixado pelo associação de rancho folclórico “Rosas da Sé”, foi adquirido “a muito custo” pelo grupo de fundadores para instalar o Guindalense, clube onde, entre os anos 70 e 80, reinavam modalidades como o futebol, o atletismo, a natação, o mini basquete ou a pesca, mas também sessões de teatro e dança. “Competíamos a nível local e nacional, chegamos a ser federados em futsal em 1991”, recorda ao Observador o presidente Rui Barros.

Natural de Vila Nova de Gaia, Rui Barros nasceu um ano depois do clube, chegou pela primeira vez ao Guindalense com 16 anos, durante uma rusga de S. João, e há 17 que segura o leme da coletividade. “Foi amor à primeira vista. Comecei a vir cá, começaram a ter confiança em mim, pediam-me para despejar o lixo, colaborar nas mesas e até cheguei a treinar uma equipa de futsal.”

Depois dos tempos áureos, em que o Guindalense defrontou o Futebol Clube do Porto e marcou pontos no atletismo, o clube foi perdendo apoios, patrocínios e jogadores, levando mesmo à suspensão de todas as modalidades desportivas a partir de 2001. “Muitos pais preferiam levar as crianças para o FC Porto ou para o Boavista e depois estamos numa zona da cidade que tem o sangue à flor da pele. Se uma decisão fosse tomada e houvesse alguém do público que dissesse alguma coisa ao árbitro ou à mesa, as multas eram muito elevadas e isso prejudicáva-nos”, justifica o presidente.

Foi também em 2001 que o Porto se sagrou Capital Europeia da Cultura e foi reabilitado o Funicular dos Guindais, obra concluída em 2004 e que roubou parte do espaço da sede e da esplanada do Guindalense. Nessa época, Rui Barros era presidente da Assembleia Geral do clube e recorda o impasse. “Propuseram-nos sair daqui e até sugeriram-nos ficar noutras instalações, mas dissemos que o clube devia permanecer onde nasceu. Fizemos um acordo com a construtora e ocupámos um outro espaço na mesma rua temporariamente só para terminarem as obras.”