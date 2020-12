Que outra forma teríamos de saber o que é o anticiclone dos Açores? Ou de conhecer os efeitos das baixas pressões no tempo que vai fazer? Em Portugal, a informação meteorológica chegou à televisão em 1961, decorridos apenas quatro anos da criação da RTP. Até aí, o interesse noticioso da previsão do tempo foi pontual, quase sempre justificado pela realização de eventos importantes que dele dependessem. O compromisso entre o Serviço Meteorológico Nacional, atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), e o canal era explícito: a estação fornecia os meios, o serviço os profissionais, pagos a 300 escudos por apresentação, mais despesas de transporte.

Quase seis décadas depois, o formato caiu em desuso, consequência do avanço das tecnologias móveis que puseram as previsões da meteorologia, deste ou do outro lado do mundo, na ponta dos dedos. Mas a prova de quem nem sempre foi assim está na quantidade de rostos que preenchem, até hoje, a memória coletiva. Do meteorologista de fato e gravata à menina do tempo que marcou o formato já nos anos 90, a coleção pode equiparar-se a uma caderneta de cromos, sem ponta de desrespeito.

Atido ao noticiário, o boletim oscilou sempre entre o rigor e a simpatia. Por muito exata que seja a ciência em si, a forma como foi apresentada aos telespectadores não foi indiferente a tendências, muito menos às orientações de diretores, fossem de informação ou de entretenimento. A SIC aligeirou o tom e, mais do que novas caras, criou uma nova função em televisão, a do apresentador do boletim meteorológico para o estúdio. A TVI, canal de génese católica, voltou a dar palco aos meteorologistas de formação.

Nos últimos anos, o ecrã LED veio substituir as muitas ferramentas postas ao serviço da comunicação das previsões meteorológicas. Para trás ficou o chroma key, por sua vez sucessor do quadro magnético e, recuando ainda mais, do rudimentar quadro de giz. Hoje, o boletim meteorológico sobrevive na estação pública de televisão como rubrica do programa informativo “Bom Dia Portugal”.

Anthímio de Azevedo e os anos dourados do boletim meteorológico

O reputado meteorologista não deu a cara desde o primeiro dia, mas quase. Estreou-se no grande ecrã a 1 de novembro de 1964 e por lá ficou durante cerca de três anos. O quadro era de giz e o meteorologista usava um ponteiro para indicar as figuras (desenhadas minutos antes enquanto decorria o Telejornal) que ilustravam as previsões. O aparato chegou a inspirar Raul Solnado numa das suas muitas rábulas. Quanto a Azevedo, foi o primeiro a granjear a simpatia do público. Chamavam-lhe o “explicadinho”, segundo partilhou numa entrevista dada ao jornal i, em 2013. Prever o tempo assentara até então num conjunto de preceitos populares, muitas vezes associados a provérbios. Na voz e no detalhe de Anthímio de Azevedo, a ciência entrava na casa das famílias portuguesas.