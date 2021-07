Do que precisamos para inovar em saúde?

“Se exportarmos este modelo para outros fármacos, para outras doenças, certamente conseguimos acelerar o acesso a [soluções para] necessidades terapêuticas sem resposta.” Fazendo um paralelismo com o sector da Tabaqueira, o responsável explicou que esta empresa é uma subsidiária da Philip Morris International, a qual “iniciou um processo de transformação há cerca de 20 anos, investindo fortemente em Investigação & Desenvolvimento para desenvolver alternativas aos cigarros”, tendo em conta que “é uma empresa que tem uma visão de ter um futuro sem fumo e o propósito de substituir os cigarros rapidamente”. Todavia, “fruto do défice de credibilidade que tem como empresa, fruto do seu passado, há algumas dificuldades de diálogo com reguladores e universidades”, admitiu, afirmando que as alternativas que têm vindo a desenvolver no campo do tabaco e da nicotina “podem funcionar como um terceiro pilar, complementar às medidas de cessação e prevenção tabágica existentes”. Ora, como se está a ver durante a pandemia, “quando há conjugação de esforços, conseguimos trazer soluções com impacto positivo na saúde pública”, constatou.

Saúde: maior consciência geral?

Será que uma das consequências desta pandemia vai passar por trazer uma maior consciência em matéria de saúde? Para Ana Teresa Freitas, esse movimento já se está a fazer sentir, mas advertiu também que “temos memória curta”. Referindo-se à área de atuação da empresa que lidera, a qual disponibiliza produtos na área da genética de prevenção, através dos quais “as pessoas podem fazer os seus testes genéticos, perceber as suas características e, com base nesses resultados, prevenir o desenvolvimento da doença”, deu como exemplo um estudo levado a cabo durante a pandemia com doentes portugueses. Através desta investigação, concluíram que a “população portuguesa tem um défice de cariz genético para sintetizar a vitamina D, e as pessoas que têm níveis de vitamina D muito baixos são pessoas que estão mais suscetíveis a ter reações adversas e mais severas da Covid-19”. Nas palavras da responsável da HeartGenetics, “este é o tipo de resultados que pode fazer com que, ao nível da sociedade, se tomem medidas de prevenção de saúde pública”.