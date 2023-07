“Certo, Yolanda?” Foram várias as vezes em que Pedro Sánchez recorreu à validação da vice-presidente do seu governo no debate a três, o último antes das eleições gerais de domingo, em Espanha.

O tratamento pelo primeiro nome foi uma constante, exceto quando a líder da coligação Sumar ou o secretário-geral do PSOE se dirigiam ao líder do Vox. Nesses momentos, o tratamento foi sempre “senhor Abascal”. Propositado ou não, combinado ou não, no final dos 90 minutos, Yolanda Díaz e Pedro Sánchez deixaram clara a sua cumplicidade e, tal como se esperava, foi um duelo de dois contra um.

Santiago Abascal foi o alvo preferencial dos dois candidatos — embora Díaz tenha feito críticas, mesmo que subtis, ao PSOE — e, por vezes, o líder do Vox foi o “dois em um”, como se personificasse o grande ausente da noite, o candidato do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.