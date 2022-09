Dois debates, o mesmo filme. Socialistas e sociais-democratas passaram dois dias consecutivos a apresentar os respectivos pacotes de emergência social, mas acabaram a discutir quem era mais troikista do que a troika – sempre com o tema das pensões como pano de fundo –, com os restantes partidos, à esquerda e à direita, a aproveitarem para distribuir o mal pelas aldeias de PS e PSD.

“É lamentável que se tenha passado uma parte da tarde a discutir se a culpa foi de José Sócrates ou de Passos Coelho e que PS e PSD tenham preferido dar uma lição de história, em vez de discutir medidas para o futuro”, chegou a dizer André Ventura, do Chega, no primeiro dia de debate parlamentar. Não estava muito longe de verdade.

Com o Governo (unanimemente) acusado de estar a preparar um corte de mil milhões no sistema de pensões, os socialistas levaram para o Parlamento a estratégia que têm ensaiado fora dele e recuperaram o fantasma da troika, do corte das pensões e as malfadadas alterações da Taxa Segurança Única, propostas há nove anos, portanto. Uma fuga em frente que levou os sociais-democratas a carregarem, mais uma vez, nos botões “José Sócrates” e “PEC IV”.

Na quinta-feira, em pleno debate parlamentar, e para responder às provocações socialistas, Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, chegou a pedir para que fosse distribuída o Orçamento do Estado para 2011, assinado pelo então governo socialista, e as páginas do memorando do entendimento para provar pela enésima vez a tese (verdadeira) de que foi o PS a pedir a intervenção da troika.

