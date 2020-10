Apesar disso, só agora, em setembro, oito meses depois, é que Marta Couto Soares, a diretora de serviços da instituição, foi chamada para prestar declarações no âmbito do processo que entretanto foi aberto, confirmou ao Observador a responsável pela comunicação do Lar do Comércio, Inês Serra Lopes.

Após a audição, revelou a mesma fonte, o Lar do Comércio foi constituído arguido.

A esse processo juntou-se, em maio, o inquérito aberto à atuação do lar durante a pandemia, que corre no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto. E, para além disso, foi ainda tornada pública a queixa formalizada por um familiar de uma utente que morreu na instituição, que solicitou a suspensão dos órgãos sociais e apresentou queixa contra a direção do lar por alegada prática de crime.

Falta de enfermeiros e funcionários, mobiliário degradado e um “odor intenso a urina”

No relatório de nove páginas apenso às queixas reunidas pela Ordem dos Enfermeiros já era relatada, em dezembro de 2019, uma “franca escassez de funcionários” para prestar cuidados aos então 300 utentes do lar (60 no piso da “Enfermaria”, reservada a “pessoas totalmente dependentes”; 240 nos quartos e apartamentos da denominada área de “Saúde Pública”).

Ao todo, eram oito os enfermeiros em funções e pouco mais assistentes operacionais — “3 de manhã na ‘Saúde Pública’ e 6 na ‘Enfermaria’, 2 de tarde no total da Instituição e 2 de noite no total da Instituição”, pode ler-se no formulário do Registo de Visita de Acompanhamento do Exercício Profissional, que aponta para violações quer do regulamento da OE que determina as dotações seguras dos cuidados de enfermagem, quer da portaria do ministério da tutela que define as condições de organização, funcionamento e instalação dos lares de idosos.

O facto de não existir pessoal especializado em número suficiente, alertava o documento, estaria na origem de uma série de outras situações irregulares: a “continuidade dos cuidados” não seria garantida, tal como a sua segurança; os medicamentos seriam preparados e administrados através de “práticas incorretas”; e o acompanhamento de utentes ao exterior, em consultas externas ou em situações de urgência, não estaria assegurado. Ao dispor da equipa de enfermagem não existiriam recursos tão básicos como rolos de papel para cobrir marquesas, “kits para tratamento de lesões da integridade cutânea”, “material de prevenção de úlceras de pressão”, frigorífico com controlo de temperatura para guardar os medicamentos, ou até simples talheres. “Carência de colheres para a administração terapêutica da noite, obrigando a que o enfermeiro lave colheres entre tomas de residentes”, pode ler-se no relatório.

De acordo com o documento, também não existiria distância de segurança entre camas (nem privacidade assegurada para os seus ocupantes), ou sequer possibilidade de passagem entre as cadeiras de rodas e cadeirões dispostos em fileiras compactas nas zonas de estar do lar, em frente a televisores.

Na zona da enfermaria havia duas casas de banho, cada uma com a sua base de duche, para os 60 residentes; já cadeira adaptada para os utentes com mobilidade reduzida poderem tomar banho só existia uma — “Equipamento obsoleto, coberto de fita cola”, assinalaram os representantes do Conselho Regional Norte da OE que no dia 22 de novembro de 2019, entre as 11h30 e as 14h30, estiveram no Lar do Comércio.

Não foi a única referência a material em condições de degradação feita ao longo das nove páginas do relatório: para além de mesas de cabeceira “em madeira muitas vezes apodrecida” e de grades de camas “seguras com ligaduras ou pedaços de tecido”, os enfermeiros depararam-se com cadeirões “com espuma exposta, degradados, impossíveis de higienizar” e portas, janelas e escadas de emergência sem dispositivos de segurança para fecho, chegando mesmo ao ponto de descrever o “odor intenso a urina na sala de estar da enfermaria”.

O facto de nesta área do Lar do Comércio só estarem autorizadas visitas durante três horas por dia, ainda para mais em pleno horário laboral, das 14h às 17h, “coarta a participação e o envolvimento do representante legal ou familiares do residente”, alerta ainda o documento.

Segurança Social não encontrou problemas, mas também comunicou o caso ao Ministério Público

Contactado pelo Observador, o Instituto da Segurança Social explicou que, depois de ter recebido o relatório, fez a 21 de janeiro uma “visita de acompanhamento técnico” ao Lar do Comércio, “para verificação dos factos denunciados e das circunstâncias que estiveram na origem da mesma, bem como de eventuais diligências encetadas pela Instituição com vista à superação das mesmas”.