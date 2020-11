A família vivia toda junta numa casa de duas assoalhadas e a foto da cabana onde cresceu fez capa de álbum em 1973. Foi o tio, que tocava guitarra, que percebeu a ambição da jovem sobrinha que, com apenas 10 anos, tocava pela primeira vez em frente de uma multidão. Aos 13 conseguiu uma vaga no palco do conceituado Grand Ole Opry, que Dolly chegou a comparar com a Broadway — em 2019, a cantora celebrou 50 anos enquanto membro oficial da sala de espetáculos que “tornou a música country famosa”.

Dolly cresceu no estado norte-americano de Tennessee, mas foi em Nashville que ascendeu à fama e que conheceu o marido Carl Dean numa lavandaria. Até hoje permanecem casados, bem como os opostos um do outro: ela continua vistosa e ele raramente aparece em público. Se aos 19 anos Dolly tinha um contrato com uma discográfica, aos 20 estava casada contrariando, assim, a vontade dos produtores.

Importante para a emblemática carreira foram os anos que dedicou ao programa de televisão semanal “Porter Wagoner Show”, transmitido em todo o país e que levou a música country ao colo pelos EUA fora. Duas décadas mais velho, Wagoner, um músico conhecido pelos looks vistosos, e Dolly cantaram inúmeros duetos e tiveram uma relação por vezes problemática — nunca nenhum dos dois confirmou os rumores de uma dimensão romântica, mas a verdade é que quando Dolly quis deixar o projeto, depois de muitas músicas e muitos anos, fê-lo com um presente de despedida: certo dia, no escritório de Wagoner, cantou-lhe uma música escrita no dia anterior, “I Will Always Love You”.

Primeiro compositora e só depois atriz. Filantropa sempre

Mais do que cantora e mulher do espetáculo, Dolly Parton é, em primeiro lugar, compositora: desenhar canções é uma espécie de terapia e em tudo o que escreve deixa um pouco de si. Durante a carreira, escreveu mais de 300 canções, sendo que é através das músicas que conta histórias e passa mensagens.

“Dumb Blonde”, neste caso escrita especificamente para ela, viu a luz do dia em 1966 e a letra ajudou a marcar uma posição desde o dia zero: “Só porque sou loira, não penses que sou burra, porque esta loira burra não é a tola de ninguém”. Outro exemplo semelhante é “Just Because I’m a Woman”, onde Parton defende, através dos versos, a igualdade de género: “Os meus erros não são piores do que os teus só porque sou uma mulher”. Dolly é conhecida por não fazer comentários políticos, optando sempre que pode pela piada mordaz, mas numa recente entrevista à revista Time lá admitiu: “Suponho que sou uma feminista se acredito que as mulheres devem ser capazes de fazer o que quiserem”. O ano de 2020 também assistiu à tomada de posição de Parton quando esta apoiou o movimento “Black lives matter”.