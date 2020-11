“Ao princípio pensei que ia de férias. De repente realizei que ia sem volta e aí começou a dar-me um… boom!”

Como foi chegar à Califórnia para depois estudar em Davis?

Eu sempre quis enologia e viticultura. Quando era miúdo não se chamava assim, mas sempre quis alguma coisa relacionada com vinhos e com vinhas, a minha família sempre esteve condicionada por isso.

Foi influência da família?

Nada de pressões, nada. Mas as conversas em casa sempre foram à volta do vinho e das vinhas. Quando era miúdo achei piada e depois fui sempre enveredando por esses caminhos. Lembro-me, a certa altura, que os meus pais mandaram-me fazer um teste psicotécnico para ver o que é que eu deveria estudar: deu agricultura e arquitetura. Coisas parecidas, não é? Disse que arquitetura nunca, não queria trabalhar dentro de casa, mas sim na rua. Enveredei pelo lado agrícola. Acabei o liceu em Setúbal em 1974 já com aquelas peripécias todas do 25 de abril. Depois quis prosseguir vinhos, enologia e viticultura. Só se estudava isso em França e na Alemanha. Eu não falava alemão mas, se tivesse de falar, ia aprender. Mas fomos os dois a França, eu e o meu pai. Fizemos Montpellier, Bordéus e Dijon. As três faculdades obrigavam-me a andar dois anos para trás, dois anos de liceu por causa do francês. Não estava para aí voltado, ia atrasar-me os planos de vida em dois anos.

Não tentou estudar em Portugal?

Ainda tentei entrar para Agronomia em Lisboa, mas fui rejeitado. Não me deixaram entrar, nem sequer entregar os papéis porque o meu pai era quem era — era um dono de empresa, a minha entrada foi logo barrada. Isto em 1975. Fiquei sem saber para onde é que ia: não havia Espanha, nem Itália. Um dia, lá em casa dos meus pais, estávamos a jantar com um norte-americano que trabalhava para a empresa que era nossa sócia [a propósito do Lancers]. A meio do jantar ele pergunta-me: “Então e tu Domingos, o que vais fazer?”. Respondi que não sabia, mas que queria estudar enologia e viticultura e que não conseguia fazê-lo na Europa. Ele olha para mim e diz-me assim: “Tens um sítio extraordinário… Califórnia, Davis, a melhor faculdade no mundo. Se quiseres estou ao teu dispor para o que for necessário”. Lembro-me que os meus pais fixaram os olhos em mim à espera da minha resposta. Pensei ali durante um minuto, voltei-me para o americano e disse: “Quando é que eu lá posso estar?”. Isto foi em agosto de 1975 e em outubro já lá estava.

Os meus pais também queriam ver-me a mim e ao meu irmão daqui para fora (o meu irmão já era casado), queriam ser eles a fechar a luz do aeroporto. Queriam que refizéssemos a nossa vida lá fora. Deram-nos um livrinho pequeno — ainda o tenho lá em casa — com os nomes, as moradas e os números de telefone dos grandes amigos do meu pai espalhados por este mundo. O meu pai entregou um a mim e ao meu irmão e disse-nos: “Se nos perdermos, daqui para a frente isto é o nosso elo de ligação”. Levei isso e tirei fotografias a Camarate [onde vivia] porque na altura eu ia de vez…