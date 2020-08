Domus Vida: um antivírus de prudência e rigor

Na primeira pessoa

Residente na Domus Vida Estoril, António Noronha revela que, no início, não sentiu especial preocupação em relação ao novo coronavírus, mas apercebeu-se da seriedade da questão quando a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia. Aos poucos, foi percebendo que estava seguro e elogia as medidas tomadas, inclusivamente a exclusão de visitas. Compreende que os contactos com o exterior são inevitáveis, até porque os funcionários entram e saem todos os dias, mas destaca que, na Domus Vida, a doença não se tem feito sentir a não ser “um caso ou outro, não mais”. Hoje já recebe visitas, mas ainda sem contacto físico: “eu no meu quarto e eles em baixo, no exterior [jardim]”. A atual situação não permitiu que fosse ao encontro anual da família, mas sonha com o próximo e mantém-se confiante nas resoluções que a residência adota.

A mesma confiança é manifestada por Maria da Conceição Escobar, casada com um residente da Domus Vida Estoril. Preocupada em não deixar de acompanhar e amparar o marido, resolveu fazer o seu próprio confinamento, na mesma Domus Vida. Residiu ali durante um mês, cumpriu todas as restrições e medidas de isolamento e sentiu-se sempre segura com “o rigor e o profissionalismo esclarecido com que a residência ia sendo gerida.” Na sua opinião, a transformação das rotinas foi conduzida sabiamente, o que não prejudicou o equilíbrio dos residentes. Daquele período, recorda com emoção a visita “extra-muros” dos filhos e netos no Dia da Mãe. “Jamais esquecerei a sensação reconfortante de poder abraçar e acarinhar, mesmo ao longe e através do olhar”.

E do outro lado da linha?

Para os familiares que não estiveram tão perto dos “seus” residentes, como a Maria da Conceição pode estar do seu marido, a segurança veio mais gradualmente. “Quando foi declarado o estado de emergência, fiquei apreensiva pelo meu pai de 86 anos”, diz-nos Maria João Santos. Mas tranquilizou-se com as medidas, que classifica como “sérias e rigorosas” e mostra-se confortada pela comunicação estabelecida pela Domus Vida Lisboa: “a cada semana recebia informações sobre o estado de saúde dos residentes”. Já Emanuela Miranda, cujo pai, com 95 anos, vive na Domus Vida Estoril, teve, inicialmente, receio da contaminação pelos funcionários, mas, com o passar do tempo e sem verificar ocorrências, passou a sentir-se confiante. Elogia a residência por ter facilitado a realização de videochamadas e acredita que brevemente poderão estar “frente a frente, sem écrans ou vidros de separação”.

Cuidado e bom humor

Representante legal de uma residente com 100 anos, Margarida Gomes conta que no início teve muito receio e muitas dúvidas, sobretudo pela contradição do que ouvia na comunicação social. Optou por “perceber e avaliar o que estava a ser feito em matéria de segurança dos residentes na Domus [Lisboa]. Até agora, parece que valeu a pena confiar”. As medidas tomadas pareceram-lhe extravagantes no início, talvez porque, como revela a diretora da Domus Vida Lisboa, houve medidas adotadas antes de serem recomendadas pela DGS, como as restrições às visitas e a obrigatoriedade de usar equipamento de proteção para quem cuidava dos residentes. “Percebi, perante os resultados, que ainda bem que a residência se antecipara na tomada de medidas”, diz Margarida Gomes, que também elogia a constância da informação por parte da residência e o seu zelo em manter todas as sessões de estimulação, que passaram a ser individuais. Destaca ainda a importância das videochamadas, que permitiram acompanhar a residente e, a confirmar esta satisfação, conta-nos que numa dessas ocasiões, no mês dos Santos Populares, a sua representada lhe disse, bem disposta e do alto dos seus 100 anos de vida, que “está tudo bem, só fazem falta as sardinhas e a sangria…”