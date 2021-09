Medidas Covid-19 no set

As gravações arrancaram a 3 de agosto de 2020 na Dinamarca com Berlín (não estamos a cometer nenhuma inconfidência, já se sabia que a personagem interpretada por Pedro Alonso teria alguma relevância na última temporada). A produção seguiu depois para Lisboa e para os estúdios nos arredores de Madrid. Aí houve testagens regulares à Covid-19, desinfeção dos cenários com frequência, sinalética por todo o lado, kits de maquilhagem para cada pessoa e nem o guião era possível emprestar ao colega caso este se tivesse esquecido de alguma fala.

Infetados na equipa

Ainda estávamos na primeira vaga do novo coronavírus quando Itziar Ituño (Raquel Murillo ou Lisboa na narrativa, como preferirmos) soube que estava infetada. A meio de março de 2021 anunciou o diagnóstico através da sua conta oficial no Instagram. “Tenho sintomas (febre e tosse seca) […] O meu caso é leve e estou bem mas é muito, muito contagioso e super perigoso para as pessoas mais débeis”, escreveu na rede social. Por esta altura todas as produções estavam paradas e não tiveram de ser feitos ajustes às gravações da quinta temporada.

Pior ficou Miguel Herrán (que é Rio na série), que testou positivo em janeiro deste ano. No dia 10 desse mês partilhou no Instagram: “Seis dias foram suficientes para destruir-me. Já não quero falar. Nem comer. Parei no meu momento mais construtivo, que se tornou destrutivo”.

À publicação juntou duas imagens, que explicou. A primeira referia-se ao primeiro dia do isolamento. “Nada mais do que receber a notícia de que tinha de ficar em casa. Triste, mas contente. Dominando as emoções”, legendou. Na segunda fotografia estava visivelmente mais abatido e choroso. “Dia 6. Não sou capaz de controlar absolutamente nada”, admitiu.