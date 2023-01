Os experts da indústria da beleza não apostaram muitas fichas na Dyson quando a empresa anunciou, em 2016, que se preparava para lançar o seu primeiro gadget nesse mercado. O plano que desenvolveram ao longo de vários anos, entre testes e protótipos, passava por conseguirem fazer com os secadores de cabelo a mesma coisa que tinham feito com os aspiradores, várias décadas antes: pegar numa coisa que já existia e torná-la melhor. Para surpresa de todos, conseguiram.

Assim que chegou ao mercado, o Dyson Supersonic silenciou as dúvidas. Nem de propósito, uma das vantagens que a empresa aponta neste secador de cabelo é precisamente o facto de ser menos barulhento do que as alternativas disponíveis. Menos ruído, menos peso e menos danos para o cabelo são inversamente proporcionais ao investimento para o consumidor, já que a inovação tem marcados na etiqueta uns assustadores 449 euros, um preço bastante superior à média da categoria.

Jen Atkins, a cabeleireira das estrelas, num evento de promoção do Supersonic Rachel Murray

O primeiro secador de cabelo da marca foi lançado em 2016 Rachel Murray

