Alimentação vegetariana para cães e gatos acessível a todos

E por falar no impacto da produção de alimentos para os cães e gatos, há filiados que apresentam soluções para aquilo que veem como um problema. Defendendo que a alimentação vegetariana tem um menor impacto no ambiente que outras, os subscritores da moção X, onde se contam Inês Sousa Real e Bebiana Cunha, defendem a “garantia de uma alimentação 100% vegetal nas rações para animais de companhia”.

“Alimentar um gato de forma vegetariana não é impor as nossas crenças, é tomar uma decisão, assim como decidimos tirá-los do canil ou da rua, para morar no nosso apartamento ou nos preocupamos em colocar mosquiteiros nas janelas para evitar um acidente”, justificam os filiados do PAN que querem ver o partido com “um posicionamento no sentido de garantir a acessibilidade a uma alimentação de base 100% vegetal”.

Mas a preocupação vai além de a ração ser apenas de origem vegetal, uma vez que, cientes dos desequilíbrios nutricionais que podem surgir, “recomendam, nessas situações em particular, que exista um plano nutricional devidamente acompanhado com regularidade por um médico veterinário de forma a garantir a saúde, o bem-estar e o equilíbrio nutricional do animal”.

Ou seja, os cães, gatos ou furões (os únicos animais de companhia reconhecidos como tal na lei portuguesa) devem passar a ter uma alimentação vegetariana e acompanhamento médico para tal, para garantir que continuam saudáveis. Os filiados do partido querem que o PAN contribua para a “redução do preço de venda ao público das rações vegan existentes”, mas nada dizem sobre as idas ao veterinário/nutricionista mais frequentes para monitorizar o estado de saúde do animal que faça a transição para uma alimentação vegetariana.

Autoestradas com proteções laterais, radares e câmaras de vigilância. Tudo para proteger os animais de atropelamento

É uma moção setorial preocupada com os acidentes nas estradas, mas o foco são os animais. Querem os filiados (entre eles a deputada Bebiana Cunha) que sejam implementadas “proteções laterais integrais e sólidas, com altura mínima que garanta a impossibilidade de invasão inadvertida do espaço da via por qualquer animal (à exceção dos que possuem a capacidade de voar)”, mas proteções essas que “não podem causar dano nos animais nem ter impacto ambiental”. Fica por perceber o impacto que poderão ter nos condutores, já que os subscritores da moção O sugerem que esses painéis possam ser usados “para transmissão de informação útil ou rentabilização dos mesmos como plataformas de publicidade”, com a ressalva de que os “locais afetos a estes propósitos não tenham influência no nível de segurança na condução”.

Além dos painéis laterais “integrais e sólidos” os filiados sugerem ainda que o PAN defenda a “criação de passagens fechadas em zonas verdes, através de ponte ou túnel”, para mitigar o impacto das autoestradas no habitat natural dos animais.

Ainda assim, caso haja algum acidente com um animal que consiga chegar à via, e caso a moção seja validada pelo congresso, o PAN deverá bater-se por clarificar na lei no sentido de que “no caso de acidente com animal passe a ser obrigatório prestar auxílio ao animal”, tal como acontece atualmente com as pessoas.