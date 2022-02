Dos combustíveis ao feminismo. Há cem anos um escritor britânico imaginou como seria o mundo em 2022... e acertou quase tudo

Uma premonição falhada, na generalidade, pelo autor britânico. Outra mais acertada, contudo, diz respeito ao papel da mulher na sociedade.

George defendeu ser “praticamente certo que em 2022 quase todas as mulheres terão abandonado a ideia de serem apenas ‘procriadoras de homens'”. A maioria das mulheres teria prosseguido uma carreira individual, e ocuparia cargos de chefia no mercado de trabalho. A mulheres teriam ainda assento no Congresso, na área judicial e no gabinete do Presidente. Se viajasse no futuro W. L. George não ficaria portanto surpreso em ver que, estando estas previsões acertadas, a vice-presidente norte-americana é, de facto, uma mulher.

“É improvável, contudo, que as mulheres tenham atingido uma igualdade em relação aos homens. Feministas cautelosos como eu percebem que as coisas avançam de forma lenta e que uns curtos cem anos não vão acabar com os efeitos de 30 mil anos de escravidão”, afirmou o escritor, que considerou, portanto, que as mulheres contribuiriam de forma igual para “o sustento do lar e da família”.

Na década de 1920, houve uma parte da população feminina que começou a ser introduzida ao mercado de trabalho. Um dos principais fatores que impulsionou este avanço laboral da mulher foi a Primeira Grande Guerra. Ao serem destacados para combater longe de casa, os homens deixaram lugares por preencher nos seus locais de trabalho — como fábricas e escritórios –, e que, portanto, tiveram de ser ocupados por mulheres.

Contudo, como nota João Paulo Nunes, “conseguir transformar isso em igualdade no casal, na família alargada e na sociedade é algo que teve altos e baixos e continua até aos nossos dias”.

Em relação aos matrimónios, embora os casamentos continuassem a existir em 2022 — e ainda existem –, George defendeu que o número de divórcios também aumentaria — e de facto aumentou. Segundo a Pordata, em 1960 registaram-se 1,1 divórcios por cada 100 casamentos em Portugal. Já em 2019, este número aumento para 61,4 divórcios por cada centena de matrimónios.

O dia a dia nas cidades do futuro

Ao imaginar as cidades futuristas de hoje em dia, W. L. George não deixou de parte o valor simbólico do passado. Assim, as aglomerações urbanas do século XXI “ofereceriam um aspeto misto, porque a humanidade nunca destrói algo completamente para construir algo novo, pelo que muitos dos edifícios que agora se erguem serão preservados”.

O Capitólio dos Estados Unidos da América, as igrejas e as universidades são alguns dos exemplos de estruturas que se manteriam preservadas até 2022 — de facto, algumas das igrejas e universidades da época eram já no início do século XX espaços com a sua própria história arquitetónica.

Ainda em relação às habitações, estas seriam, como explicou George, maioritariamente compostas por residências comunitárias, e que se ergueriam “por 40 ou 50 andares, abrigando milhares de pessoas” — ao contrário dos prédios de dez a doze andares que prevaleceriam em cidades como Nova Iorque, Chicago e São Francisco na década de 1920 –, sendo que no futuro cada habitação “comportaria uma divisão para cada um dos adultos da família e uma divisão de uso comum”.