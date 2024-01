“Porque é que ainda não eliminei [a aplicação]: manter o registo de todos os artigos que leio pode ser complicado e a Artifact é bastante útil para guardar links [de notícias] ou marcá-los como ‘ler mais tarde’.”

Decorria o segundo dia do ano quando as palavras escritas pela jornalista Sydney Bradley foram publicadas no Business Insider, num artigo em que analisava aquelas que considerava serem as 13 melhores novas redes sociais para as pessoas experimentarem em 2024, como alternativa, por exemplo, ao Instagram. A primeira a aparecer na lista era a Artifact — que partilha os cofundadores com a plataforma que é detida pela Meta, tal como o Facebook e o WhatsApp –, que, no entanto, esta semana anunciou que vai encerrar.

Kevin Systrom e Mike Krieger criaram o Instagram em 2010. Dois anos depois, venderam a rede social à Meta, que à época ainda se designava Facebook, por cerca de mil milhões de dólares. Contudo, mantiveram-se ligados à plataforma até 2018, ano em que deixaram a empresa devido, segundo o Financial Times, ao crescente controlo exercido pela compradora, liderada por Mark Zuckerberg, e à medida que a atenção dos reguladores a notícias falsas e privacidade de dados aumentava, como resultado do escândalo da Cambridge Analytica.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.