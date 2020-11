“Portugal”: uma primeira versão de Mensagem?

Carlos Pittella, Jerónimo Pizarro e Nicólas Barbosa não voltaram a estar juntos na BNP. A fase seguinte do trabalho decorreu sobretudo à distância, embora Pizarro e Barbosa ainda se tenham encontrado pessoalmente no ano seguinte para dar continuidade à transcrição dos documentos que, em 2019, contou com a ajuda do português Rui Sousa, investigador do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa. À medida que o tempo foi passando, o projeto foi mudando — a ideia de apresentar os primeiros poemas de “Portugal”, acabou por cair por terra, dando lugar a uma edição muito mais focada no livro que Pessoa publicou em 1934.

A razão principal é que “Portugal” e Mensagem são projetos diferentes, cuja ligação necessita de ser melhor estudada. Foi por isso que essa parte da investigação acabou por ser publicada antes do lançamento do livro, num outro formado, num artigo publicado na edição de junho passado da Pessoa Plural — A Journal of Fernando Pessoa Studies.

Intitulado “Portugal, o primeiro aviso da Mensagem”, o artigo, assinado por Pittella, Jerónimo, Barbosa e Sousa, reproduz os 106 documentos inéditos que o grupo descobriu no envelope 11 EN do Espólio 3 da BNP. Entre estes é possível encontrar a génese de alguns dos poemas da Mensagem, como “D. Tareja” ou “D. Filipa de Lencastre”, datáveis do final do verão de 1910, mas sobretudo outros materiais, alguns deles de grande beleza lírica e outros um tanto chocantes, que integravam um primeiro projeto de “Portugal”, mas que não foram incluídos na Mensagem.