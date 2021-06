Os clientes são-lhe fiéis e chegam de longe, uns estacionam o carro em segunda fila para escolherem um manjerico de perto, outros confiam no bom olho da vendedora e dão-lhe carta branca para selecionar um. “Oh minha linda, este vai durar até ao Natal, vai ver!”, promete Maria a uma cliente, enquanto abre mais um saco plástico azul. Fechado o negócio, garante que os preços são os mesmos que os do ano passado e admite que as coisas “até estão a correr bem”. “Tenho clientes que não me trocam por nada, chegam de Braga, Caminha ou Lisboa, passam por várias colegas, mas só vêm aqui. Alguns até vão de férias para o Algarve e levam o manjerico com eles, como se fosse o cão, não o deixam sozinho.”

No ano passado, devido à pandemia, Maria Campos foi autorizada a vender manjericos apenas uma semana antes do S. João e a faturação “nem deu para mandar cantar um cego”. “Foi triste, mas teve que ser. O presidente lá sabe o que faz, se ele acha melhor assim, só temos de aceitar.” Um ano depois, Maria já tomou as duas doses da vacina, mas as limitações no negócio permanecem. Montou a banca na Praça da República no início de junho e dia 24 terá de arrumar tudo. “Chego aqui todos os dias às 7h30 e só saio perto das 22h, às vezes almoço uma fruta aqui de pé. Só amanhã é que terei ajuda do meu genro, porque costuma ser o dia mais forte, mesmo assim vou ter de fechar às 18h, são as regras”, diz conformada.

Faça chuva ou faça sol, Maria Campos promete estar no mesmo sítio no próximo ano. “Mesmo com o meu problema no joelho, se Deus quiser, para o ano cá estou. Faço isto por gosto, por amor à camisola e por carinho aos meus clientes.”

Isabel Pereira: “Isto está muito fraquinho, a Sé era tão linda e agora estamos aqui abandonados”

Peixeira, 65 anos