Comece sempre pelo pé direito quando se aventurar pela sinuosa escada de madeira, a mesma que há 150 anos faz a ligação entre pisos na discreta oficina do Bairro Alto — só assim se garante a sincronia entre o movimento das pernas e o número de degraus, recomenda-nos o nosso guia. Lá em cima, na salinha onde se amontoam peças e referências várias, assiste-se a literal trabalho de ourives. À nossa frente, o nome da virtuosa parece ter sido manufaturado com idêntico e profético zelo profissional.

Fátima, assim se chama a artífice, é o vínculo mais próximo que resta a esses idos anos 40 de boa memória para esta morada. Foi aprendiz de Carlitos, então também ele a dar os primeiros passos na casa, e um dos nomes que laborou na confeção das célebres coroas de Nossa Senhora, uma empreitada com o selo da quase bicentenária marca Leitão&Irmão. “Aqui temos a medalha nova, a chamada cruz preciosa, com um bocadinho de inspiração dalidiana, abaolada, descreve Jorge Leitão. “O Carlitos corria atrás dela com um martelo, eram outros tempos de aprendizagem…”, brinca o mestre de cerimónias. “Temos aqui um trabalho muito subtil, o que interessa é que a peça seja bonita no fim”.

Crise? “As pessoas continuam a estar encantadas com um bebé, a comprar um anel de noivado; é tudo mais comedido mas não acaba nunca”

Pouco menos de 80 anos depois, a precisão e minúcia refletem-se agora na criação de Fatima Jewels, a coleção que será lançada no próximo dia 13 de maio, e que de alguma forma evoca a relação que a histórica casa de joalharia tem cultivado com o culto mariano. Ora recuperando algumas peças que foram criadas em 2017, por ocasião do centenário das Aparições, ora apostando em nova joias, a gama é composta por cerca de 30 peças — um número que poderá crescer brevemente já que a “inspiração é infinita”. Disponível essencialmente online mas também nas lojas entre os meses de maio e outubro, a coleção situa-se entre os 500 e os 12 mil euros e já se mostrou nos EUA durante o ano de 2020, à boleia da estreia do filme Fátima — ainda sem data prevista de estreia para Portugal.

O Rosário do Novo Milénio, desenhado pela canonização do Papa João Paulo II; os amuletos em ouro e diamantes sob o lema Peace, Hope and Love; as réplicas da Imagem de Nossa Senhora na Capelinha das Aparições, em metais e pedras preciosas; ou ainda as medalhas de Nossa Senhora, manufaturadas em ouro, prata e pedras preciosas; sem esquecer as estatuetas, são os destaques desta nova fornada de criações. “Ainda virão os anéis inspirados no lírio”, adianta a sexta geração ao leme do negócio, orientando-nos por um leque de acessórios no qual Fátima vive de forma discreta, muitas vezes impercetível à vista desarmada. “A inspiração de Fátima onde Fátima não está presente com evidência é interessante, não é tão ostensivo”.

Algumas escolhas, no entanto, não caíram nas graças de todos os fiéis, admite Jorge Leitão enquanto manuseia os diferentes amuletos, da clássica cruz à pomba da paz, incluindo ainda uma vieira com diamantes, ou os menos esperados trevo de quatro folhas e a ferradura da sorte. “São símbolos, nem todos cristãos. A ferradura… bom, muita gente ficou zangada”. Nada que uma empresa familiar com quase dois séculos de vida, que sobreviveu à implantação da República e aprendeu a respirar os ares da liberdade, não consiga encaixar no seu historial, uma vez ultrapassada tanta filigrana de convulsões e ressurreições.