Desde que foi reativada, em 2008, a setorial do PS da Carris já cresceu o suficiente para se tornar uma das maiores estruturas do partido. Na empresa, os funcionários com cartão de militante ocupam lugares estratégicos e têm o controlo do dia a dia da Companhia Carris de Ferro de Lisboa. Há guerras internas pela liderança que já obrigaram à intervenção de Fernando Medina. Como é que o PS reforçou e agora mantém a influência nos setores fundamentais da Carris?

A setorial do PS/Carris tornou-se arma de arremesso político nas últimas semanas. No final de junho, o Correio da Manhã divulgou um vídeo onde se via Fernando Medina, convidado especial num jantar organizado por aquela estrutura, a anunciar a contratação de mais funcionários e a piscar o olho aos trabalhadores da Carris. Dizia Medina: “Estamos a contratar mais pessoas, a contratar mais trabalhadores. Espero, aliás, que os possamos convencer da nossa estratégia e que venham a ser trabalhadores do PS e da secção do PS da Carris.”

A publicação do vídeo, gravado há dois anos, já em 2019, motivou acusações de que Medina estaria a tentar instrumentalizar politicamente uma empresa pública — algo que o autarca rejeitou veementemente. Seja como for, olhando para a estrutura da empresa, não restam grandes dúvidas: muitos dos quadros de maior relevância são ocupados por militantes socialistas, alguns deles muito influentes na região de Lisboa e, por arrasto, no partido.

Como o PS tem na mão a chave da Carris

Controlar uma empresa que transporta milhares de passageiros por dia exige que além de presença no Conselho de Administração se esteja presente também na área de recursos humanos, na fiscalização e, efetivamente, nas operações. O PS, através dos seus militantes, consegue estar representado em quase todas estas dimensões da empresa.

O Conselho da Administração da empresa tem cinco pessoas, um presidente, dois ‘vices’ e duas vogais não-executivas. Tiago Lopes Farias preside ao Conselho de Administração desde janeiro de 2017. Não é, segundo conseguiu apurar o Observador, militante do PS. Mas orbita em torno do universo Costa-Medina há muito tempo.

Em 2008, Lopes Farias foi nomeado por António Costa como vogal do Conselho de Administração da EMEL; depois, ainda com Costa, seria diretor municipal de Mobilidade e Transportes da Câmara de Lisboa, entre 2014 e 2015; e, finalmente, acabou nomeado presidente do Conselho de Administração da marca ‘Transportes de Lisboa‘, empresa que reunia também o Metropolitano de Lisboa, a Transtejo e a Soflusa — e que chegou ao fim com a municipalização da Carris concluída em fevereiro de 2017.

António Pires chegou a vice da Carris depois de ser Diretor de Comércio Internacional na SONAE Distribuição e Diretor Executivo na Associação Portuguesa de Empresas de Gás Natural. Também não é conhecida qualquer militância ativa no PS, ainda que tenha sido assessor governamental no último governo de José Sócrates.

Já o outro vice-presidente da empresa, José Realinho Matos, é reconhecidamente militante socialista. Tem um percurso profissional dividido entre a Portugal Telecom e o IEFP.

Francisca Ramalhosa, uma das vogais da administração, é diretora municipal de mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa e, por inerência, administradora executiva da EMEL e administradora não executiva da Carris. Antes de chegar à autarquia tinha sido assessora no Governo de António Costa. Não é, no entanto, conhecida militância ativa no PS.

Helena Caria, diretora municipal da Unidade de Coordenação Territorial da autarquia lisboeta, também faz parte da administração da Carris. Além da natural confiança de Medina, não foi possível estabelecer ligações ao PS. No entanto, à medida que se desce na estrutura da empresa, as ligações tornam-se mais e mais evidentes.