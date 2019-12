Na literatura, 2019 parece ter sido o ano do regresso dos esquecidos. Além de uma nova edição em Portugal de Grande Sertão: Veredas, a grande obra-prima do brasileiro João Guimarães Rosa, apareceram no mercado editorial português obras de Bruno Schulz e Antonin Artaud. Guimarães Rosa e Schulz foram os nomes mais consensuais das escolhas deste ano dos jornalistas e colaboradores do Observador, cujas preferências acabaram por recair, de uma maneira geral, sobre obras de não-ficção dos mais variados temas, desde a história de arte à infografia, passando pelas aventuras de David Attenborough. Duas biografias de músicos e compositores convenceram — a de Leonard Cohen, publicada pela Tinta-da-China, e a de David Bowie, pela Nuvem de Tinta.

Este foi também o ano do regresso de Margaret Atwood ao mundo distópico de Gilead. The Testaments, a muito aguardada sequela de The Handmaid’s Tale, era um dos lançamentos mais aguardados de 2019 e esteve várias semanas no número 1 do top de vendas do Reino Unido. Por enquanto, só se encontra disponível em inglês (a edição portuguesa só sai para o ano). Entre as escolhas literárias de 2019, é ainda possível encontrar dicionários, enciclopédias, contos, romances, poesia e tantas outras coisas, em português, inglês e francês, que o melhor é mesmo ler.

Carlos Maria Bobone

Dictionnaire des populismes

Olivier Dard (org.)

Éditions du Cerf

Um trabalho colossal, de mais de 1.000 páginas, em que são estudados quase todos os movimentos políticos com mais apoio popular do que boa imprensa. Dos movimentos contemporâneos ao Carlismo, cada movimento é analisado com uma seriedade que permite perceber a pouca consistência do tão afamado conceito de “populismo”.

Quinas e Castelos: Sinais de Portugal

Miguel Metelo de Seixas

Fundação Francisco Manuel dos Santos

É provavelmente o livro mais importante que os estudos heráldicos tiveram nos últimos anos. Não é apenas rigoroso do ponto de vista técnico ou exaustivo nas referências heráldicas. É dos poucos livros que percebe o papel da heráldica na construção da imagem dos países e a sua importância como eficaz veículo de transmissão de ideias.

A Campanha do Cuanhama – Sul de Angola – 1915-1916

António Cabral

Tribuna da História

É um lugar comum da nossa História a ideia que Portugal entrou na primeira guerra mundial para proteger as colónias; no entanto, pouca literatura recente se produziu sobre as campanhas de defesa do ultramar propriamente ditas. Este livro parte do arquivo de um tenente de Cavalaria, Roque d’Aguiar, para nos dar um relato interessante sobre as operações, a vida militar e a vida no Império Português no princípio do século.

O Apelo da Tribo

Mario Vargas Llosa

Quetzal

Não será a introdução mais profunda, do ponto de vista filosófico, económico ou político, às obras de Adam Smith ou Ortega y Gasset, por exemplo; mas lê-se com prazer, Vargas Llosa capta bem o “ae de família” entre os diferentes pensadores e pinta-os com um gosto por um mundo perdido que tem o seu encanto.