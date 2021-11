Dos primeiros improvisos à festa número 30: "Não é um conjunto de concertos, é o Guimarães Jazz"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É ponto assente que as Festas Nicolinas, com tradição desde 1664, deixam a cidade em alvoroço. Mas o Guimarães Jazz, com 30 edições ininterruptas – marco assinalado na exposição patente no Palácio Vila Flor – também conseguiu granjear um lugar muito especial no coração de cada vimaranense. “Guimarães em novembro já não vive sem estes dois momentos”, diz Ricardo Freitas, diretor executivo d’A Oficina, a instituição que faz girar a vida cultural da cidade desde 1989. Da primeira edição, Ricardo não tem memórias, “ainda devia estar na escola”, nota com os seus 41 anos, mas a partir de 2004 já andava para a frente e para trás com os músicos, ajudando na produção do festival: “Recordo-me de um pianista que tivemos, o Uri Cane, que esteve quase para não vir ao concerto porque levou a mal estarmos a perguntar-lhe pelo registo criminal, por questões burocráticas e legais. Foi muito difícil de lhe explicar isso, mas depois quando chegou ao aeroporto deu-nos um abraço. A questão de ter sido o produtor no aeroporto a recebê-lo fez toda a diferença”.

Os músicos já sabem que em Guimarães são bem recebidos e, por vezes, prescindem mesmo dos seus técnicos e tour managers, chegando ao festival como quem chega a um porto seguro. Para isso também foi importante a forma como o Guimarães Jazz se espalhou pela cidade: nos hotéis, em vez do típico aviso à porta dos quartos de “não incomodar”, está afixada a programação do festival e poucos são os restaurantes que não fazem questão de ter o line-up presente nos seus toalhetes de mesa. “Depois vais no autocarro e aparece um músico a tocar lá dentro, num trajeto que liga o centro de Guimarães a uma freguesia e de repente, numa escola secundária ou primária, há um concerto”, conta Ricardo, enfatizando o orgulho que as pessoas sentem em ter um festival reconhecido como o Guimarães Jazz: “Isto faz com que não seja apenas um conjunto de concertos, é o Guimarães Jazz, é uma maneira de ser e de estar”.

Este ano, porém, os momentos vão ser mais contidos, muito por força da pandemia. Se é certo que o Guimarães Jazz foi, de certa forma, um sortudo por ter encontrado uma nesga temporal favorável que lhe permitiu concretizar a sua 29.ª edição, em 2021 as condicionantes já não são tão apertadas, mas há que fazer as coisas “de uma forma gradual”, adverte Ricardo. Não haverá músicos em escolas nem em autocarros, contudo as oficinas de jazz, que se realizam de 15 a 19 de novembro (inscrições já fechadas) e as jam sessions estão de volta e isso é o suficiente para deixar a moral em alta. “Ali não há barreiras! De repente uma pessoa do público está a beber uma cerveja ou um whisky com um músico que idolatra”. Quem por lá passou sabe que as jams são sempre míticas, que o diga o trompetista norte-americano Terence Blanchard que em 2004, depois do concerto com o seu sexteto, apareceu relutante numa das sessões e acabou por ficar por lá a tocar até às quatro e meia da manhã: “Lembro-me de ele dizer, ‘vocês enganaram-me bem. Eu só vim cá para assistir e acabei por ter uma das melhores noites da minha vida!’”.